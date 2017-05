El Sabadell no claudica

Chava Gómez ha tornat a treure petroli de l'Astralpool CN Sabadell i, per segona temporada consecutiva, ha forçat el tercer i definitiu assalt en la final del play-off de lliga contra l'Atlètic Barceloneta. Ahir els vallesans, intensos i generosos en l'entrega i empesos pels aficionats que van omplir i fer bullir la piscina Carles Ibars, van bloquejar el campió, que va tenir el títol a les mans durant bona part del vespre, però que al final va sucumbir. La lliga es decidirà demà dissabte a la Barceloneta a tres quarts d'una del migdia.

Els de Chus Martín van tornar a portar la batuta des del principi, però, a diferència del primer partit, no van obrir una escletxa en el resultat. De fet, els vallesans es van avançar per primera vegada en tota l'eliminatòria a l'inici del segon quart. Fenoy, Gorria i Cabanas van respondre a les dues dianes d'un encertat Marc Minguell (3-2). L'Atlètic Barceloneta no es va deixar intimidar i va tornar a capgirar les tornes (3-5). Aquest va ser el marge més ampli que van tenir fins al final.

Els de Gómez, multiplicant-se en defensa i buscant els punts dèbils d'un dels equips més sòlids en defensa del continent, es van plantar al descans amb possibilitats reals de tornar a batre el conjunt mariner. En tota la temporada només ha perdut un partit en competicions estatals, i va ser a Can Llong en la lliga contra els sabadellencs.

L'Atlètic Barceloneta va dominar el tercer quart i tot semblava indicar que s'encaminava cap a la dotzena lliga seguida. Munarriz, Rasovic i Mallarch van situar l'equip al capdavant en tres ocasions, però el CN Sabadell sempre va respondre amb l'empat i no va deixar que l'eliminatòria se li escolés.

Es va arribar al quart i definitiu parcial amb empat a vuit gols, i els equips es van alternar la iniciativa en el resultat. Cabanas va fer avançar els locals (9-8) i Munarriz, els visitants (9-10).

Però el Sabadell va créixer en el tram final i, en comptes d'arronsar-se-li la mà, com sol passar en moments compromesos, es va envalentir. López-Escribano i Fenoy, un dels puntals del Sabadell durant tota l'eliminatòria juntament amb el porter Motos, van establir una diferència de dos gols (12-10). Fran va situar el Barceloneta a tan sols un gol (12-11), però Fenoy va respondre amb un llançament llunyà que va sorprendre Dani López Pinedo (13-11).

Al final, els de Chus Martín, ferits en l'orgull, van treure tota la ràbia per intentar forçar els penals. Munarriz havia deixat l'equip mariner a només un gol (13-12) i una mà de Pinedo va permetre a l'Atlètic Barceloneta disposar d'una última oportunitat. Va tenir dues possessions. Però els de Chava Gómez havien suat moltíssim per caure en el moment més dolorós i van defensar amb la mateixa intensitat i agressivitat que havien mostrat al llarg del partit i a més amb la confiança de veure's capaços de derrotar el campió.

Ara l'Atlètic Barceloneta continua sent el favorit pel títol, indubtablement, però els vallesans han tornat a deixar el llistó ben amunt i, sobretot, han dignificat una final que els últims anys havia estat descafeïnada. Demà no hi haurà marge d'error i qui falli ho pagarà car.

