El Barça fa la feina

El Barça va certificar ahir l'accés a les semifinals del play-off pel títol de lliga després de superar el Palma amb un partit molt seriós. La dupla brasilera formada per Ferrão i Dyego–tres gols i dues assistències entre els dos– va desequilibrar un segon assalt en què els blaugrana es van mostrar molt seriosos. Com ja havia passat en el primer enfrontament, el conjunt català va exhibir una solidesa encomiable en defensa i només un petit descuit de Paco Sedano en la segona part va propiciar el gol balear.

Abans, el Barça s'havia situat 2-0 gràcies a l'encert del binomi Dyego i Ferrão. El primer va fer una jugada magistral per la banda dreta i va assistir al segon pal per al seu amic de Chapecó. Ferrão va sumar d'aquesta manera el seu 32è gol a la lliga, que el situa a només dues dianes de Paradynski, el pitxitxi del Palma que ahir va quedar fora de la lluita.

Va continuar dominant el Barça després d'obrir la llauna, però no va ser fins al darrer minut del primer temps que va traduir el seu domini sobre el terreny de joc. Dyego, que no va fallar des del punt del doble penal, va donar més avantatge als blaugrana.

En l'inici de la represa, el Palma va posar un punt d'agressivitat al duel per intentar canviar-ne el signe. El matx va perdre brillantor i els balears, que van aprofitar una falta en què Sedano es va despistar, van aconseguir retallar distàncies. La reacció del Barça, però, la va firmar Dyego que, assistit per Ferrão, va afusellar la xarxa balear. El gol va fer molt mal al Palma, que va veure com, a les acaballes, Aicardo i Lozano feien el 5-1 definitiu quan intentaven retallar distàncies amb el porter jugador. Els blaugrana van fer la feina i ja esperen El Pozo.