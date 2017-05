La final es queda a Valladolid

La UE Santboiana no va poder sorprendre una vegada més El Salvador, l'equip que va derrotar en la final de la copa, i es va quedar a les portes de la final de la lliga. Els de Valladolid jugaran la final del campionat contra el seu rival ciutadà, el VRAC. El protagonista negatiu de la semifinal va ser el sud-africà Hansie Graaff, que després d'anotar la seva primera marca es va dirigir als aficionats de la Santboiana i els va dedicar amb els braços una botifarra ben vistosa.

El duel no va decebre. Els de Valladolid van sortir a jugar amb la seva poderosa davantera i els catalans, com en la final de la copa, van començar resistint i fins i tot es van avançar amb un xut a pals de Millán. Amb tot, els locals van trencar la línia dels de Sant Boi en una jugada inspirada de Díez i, posteriorment, just abans del descans, en una jugada amb un bot afortunat, Graaff va fer la segona marca (12-3). Va ser llavors quan el mig d'obertura es va dirigir al públic català contravenint les normes no escrites de fair play que regnen en el rugbi.

En la segona part els de casa van mantenir la seva superioritat física i van ampliar la diferència amb una marca transformada i un cop de càstig (22-3). El partit semblava resolt, però la Santboiana va canviar d'actitud i finalment va passar a l'atac jugant a la mà. Una marca del neozelandès Brad Truesdale i dos cops de càstig van fer creure en la remuntada (22-16) a deu minuts del final. Els atacs de la Santboiana van ser incessants i la línia de marca s'acostava. Els catalans necessitaven creuar la línia i el partit estaria a les seves mans. Els de casa, però, van saber esperar el seu moment i en el darrer instant van robar la pilota i van anotar un últim assaig que situava un 32-16 que no reflectia la igualtat que s'havia vist en el terreny de joc.

La derrota fa que la Santboiana acomiadi la temporada amb bona nota, ja que el títol de la copa, la bona fase regular i la classificació per a les semifinals de la lliga compleixen sobradament les expectatives que s'havia marcat el club al setembre amb l'arribada del neozelandès Lewis Williams. El títol de lligà serà el repte pendent per al 2018.