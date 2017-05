Zverev, contra l'imperi

Abans del torneig de Roma, Novak Djokovic (11), Andy Murray (5), Roger Federer (5) i Rafa Nadal (3) havien guanyat 24 dels 25 últims tornejos del circuit Masters 1.000. Només Marin Cilic havia gosat immiscir-se entre els quatre millors jugadors de l'última dècada amb la victòria en el torneig de Cincinnati el 2016. Ahir, però, el jove jugador alemany Alexander Zverev va emular Cilic i es va imposar a la capital d'Itàlia contra Novak Djokovic (6-4 i 6-3). Amb només 20 anys, Zverev és tot just el primer jugador nascut en la dècada dels noranta que guanya un torneig Masters 1.000.

L'alemany avançarà set posicions en el rànquing de l'ATP gràcies a aquesta victòria, i es posarà per primer cop entre els deu primers, en la desena posició. Tot just ahir s'enfrontava per primer cop a Djokovic, a qui va fer anar de corcoll. Molt agressiu, Zverev va trencar el servei al seu rival en el primer joc de partit. Impertorbable, va segellar el set sense concessions en 36 minuts de joc, en els quals només va perdre sis punts amb el seu servei. Res no va canviar en el segon set. Zverev guanyava el seu servei amb facilitat. Djokovic, en canvi, continuava amb problemes i va cedir el seu en el tercer joc. Amb 4-3, Zverev va endur-se en blanc el seu servei i va aprofitar la primera pilota de partit en el següent joc per endur-se la victòria.

En dones, l'ucraïnesa Elina Svitolina va aconseguir el quart títol de la seva carrera després d'imposar-se per 4-6, 7-5 i 6-1 a la romanesa Simona Halep, que es va veure minvada per una lesió al turmell.