Kilian Jornet fa cim a l'Everest

Kilian Jornet ha completat la mitjanit passada (hora del Nepal) l'ascensió al cim de l'Everest (8.848 m). L'atleta de muntanya català va sortir dissabte, a les deu de la nit, hora local, des del monestir de Rongbuk (5.100), l'últim punt habitat de la cara nord abans d'arribar al camp base. L'ascensió l'ha feta per la ruta normal de la cara nord després de descartar l'escalada del corredor Norton a causa de les males condicions. Jornet no ha fet servir ni oxigen artificial ni les cordes fixes i ha fet tota l'ascensió d'una sola tirada.

A les 12.15 hores d'avui (hora del Nepal), Jornet arribava al camp base avançat (6.500 m), on confirmava el cim, que ha aconseguit 26 hores després d'haver començat el repte. “Fins a 7.700 m m'he trobat molt bé i avançava segons el pla previst, però a partir d'aquest punt m'he començat a trobar malament, suposo que per un virus estomacal. Des d'allà he avançat molt lentament i havia d'anar parant per anar-me recuperant. Finalment, he fet cim a mitjanit”, exlicava Jornet des del camp base avançat, on ha arribat 38 hores després d'haver sortit del monestir de Rongbuk. A causa de la indisposició, Jornet ha donat per acabat el repte al camp base avançat en comptes de baixar fins al monestir de Rongbuk.