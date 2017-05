Tres feres i cinc tests d'altura posen a prova Dumoulin

Tom Dumoulin (Sunweb) ha de superar sis dies duríssims per celebrar la seva victòria més rellevant fins ara i demostrar que és un candidat sòlid a partir d'ara en les curses de tres setmanes. Té 26 anys, ha guanyat etapes a les tres grans i ha liderat la general del Giro i de la Vuelta. Alguns especialistes s'han atrevit a comparar-lo amb Miguel Indurain per la seva qualitat a les contrarellotges i la capacitat de defensar-se a la muntanya. Fa dos anys se li va escapar la Vuelta al final i ara torna a tenir una oportunitat per demostrar que pot ser un ciclista important en el futur. Ha de defensar menys de quatre minuts amb tres feres ferotges: el colombià Quintana (Movistar, 2:41), el francès Pinot (FDJ, 3:21) i el sicilià Nibali (Bahrain, 3:40).

El primer i complicadíssim el viurà avui després del tercer dia de descans amb l'etapa reina als Alps: 222 quilòmetres, 5.400 de desnivell positiu acumulat i tres gegants: el Mortirolo, l'Stelvio i l'Umbrailpass. El Mortirolo no es pujarà pel vessant més dur. A l'Stelvio hi ha el cim Coppi del Giro 2017 a gairebé 2.800 metres i l'últim ascens serà a l'Umbrailpass, el més desconegut, però no menys difícil. Ahir hi havia incertesa sobre si el mal temps alteraria l'etapa. La jornada acabarà amb un descens de 20 km fins a Bormio. Si se'n surt, estarà més a prop de la fita, però li quedarà feina.

Dijous arribaran els Dolomites amb cinc ports: el Pordoi, la Valparola, el Gardena, el Pinei i el Pontives, on hi haurà la meta. Els obstacles muntanyosos s'encadenaran successivament sense zones de pla al llarg dels 137 km d'etapa, absolutament explosius. L'endemà, tres ports en 191 km; el més exigent l'últim, el Piancavallo, on hi haurà la meta després de quinze quilòmetres de pujada.

Dissabte hi haurà els dos últims ports de primera per als escaladors purs. El Monte Grappa i el Foza. És un ascens llarguíssim (24 km) on el 2014 es va disputar una contrarellotge i Quintana va vèncer i va sentenciar la cursa.

Aquest és el menú que hauran d'aprofitar Quintana, Pinot i Nibali per desbancar i distanciar Dumoulin. A Quintana se'l va veure fort al Blockhaus i ahir es va mostrar “convençut de la victòria final”. La muntanya és el seu hàbitat natural i té el millor equip al costat. A Pinot també se l'ha vist fresc i caldrà veure a què aspira, i Nibali va remuntar l'any passat en la tercera setmana. A Dumoulin li quedarà un as a la màniga: la crono final de 28 km, en què podrà recuperar temps, però no una minutada.