El 17 de gener del 1924

L'aportació de Gaspar Ventura Meseguer (Barcelona, 5 de febrer del 1955) a l'esport català és indiscutible. Com a nedador i waterpolista, va guanyar la travessia del port de Barcelona dues vegades (1974 i 1975) i una lliga de primera divisió de waterpolo amb el CN Barcelona (1975), a més de participar en els Jocs Olímpics de Munic el 1972 i els de Moscou el 1980. Com a entrenador, va dirigir el CN Catalunya en la seva època daurada i el va fer campió de la recopa (1992), la supercopa europea (1992) i quatre vegades de la lliga de divisió d'honor (1989, 1990, 1991 i 1992) i la copa (1987, 1990, 1991 i 1992). A més, va ser seleccionador femení estatal entre el 1998 i el 2003. De fet, encara ara entrena el primer equip del CN Minorisa. Per si no n'hi hagués prou, als despatxos va ser gerent del Manresa, el club de la ciutat on resideix, entre el 2006 i el 2012. El cas és que, després d'interpretar tots els papers de l'auca, amb 62 anys, Ventura pot afegir encara un altre episodi destacable al seu full de serveis. Aquesta vegada, però, es tracta d'un assumpte relacionat amb la història. Amb la història de l'esport, això sí. Concretament, la de l'entitat on va començar a nedar: el Club Natació Poblenou.

“El pare sempre havia dit que l'any de fundació del Poblenou era el 1924, i no pas el 1931com consta a tot arreu. Ho deia perquè tenia uns papers que ho demostraven. Quan va morir, durant el Nadal passat, vaig recollir la paperassa de casa seva i em vaig trobar amb un document en què es pot comprovar que tenia raó”, explica a aquest diari. Certament, Gaspar Ventura Bobé va guardar durant dècades els estatuts originals del CN Poblenou, que, a més de fer retrocedir set anys la data de la fundació de l'entitat barcelonina, estan redactats en un impecable català normatiu de l'època i signats pel governador civil de Barcelona, Carlos de Lossada. El valor històric del que es guardava a casa dels Ventura rau justament en la figura de Lossada, que era el governador militar de Barcelona el mes de setembre del 1923, durant el cop d'estat de Primo de Rivera, i que després va assumir els càrrecs de governador civil i de president de la Mancomunitat de Catalunya, succeint Josep Puig i Cadafalch. Ho va fer, concretament, el 17 de gener del 1924, precisament el mateix dia que signava l'estatut constitucional del CN Poblenou. Segurament per això l'històric document va poder ser redactat en català, ja que una de les primeres mesures que va adoptar la dictadura de José Antonio Primo de Rivera va ser la prohibició de la llengua catalana.

Ara mateix la troballa de Gaspar Ventura ja ha estat portada a la secretaria general de l'Esport per tal que sigui registrada convenientment i que sigui reconegut que la fundació del CN Poblenou data del 1924 i no del 1931.