El Tauró mossega baixant

Itàlia respira alleugerida i el Giro es contrau després de la jornada reina d'ahir. Vincenzo Nibali (Bahrain) va obtenir el setè triomf d'etapa en el Giro superant el basc Mikel Landa (Sky) en el duel final a la meta de Bormio a còpia d'intel·ligència i veterania i els tiffosi van poder celebrar la primera victòria local en l'edició del centenari. La sequera començava a ser gairebé una qüestió d'estat. Mentrestant, Tom Dumoulin (Sunweb) va mantenir el lideratge per mig minut. El neerlandès va respondre bé en la primera de les cinc etapes de muntanya, però va pagar molt cara una urgència estomacal que va patir a les portes de l'últim port i que el va obligar a parar per fer les seves necessitats. A partir de llavors va protagonitzar una espècie de contrarellotge individual durant l'ascens a l'Umbrailpass i en el descens fins a Bormio i va salvar la maglia rosa. Bonificacions a part, va cedir 2:18 amb Nibali, ara tercer, i 2:06 amb Quintana, que li trepitja els talons quan queda molta muntanya.

La llarga i exigent jornada entre Rovett i Bormio (222 km) amb el Mortirolo i el doble ascens a l'Stelvio va ser trepidant i va sacsejar la general, però no hi va haver una carnisseria. Almenys, ahir la sensació era que Quintana, Dumoulin i Nibali caminen a un ritme semblant. L'aturada de Dumoulin va trencar els esquemes dels favorits, que havien rodat junts superant el Mortirolo i l'Stelvio. El neerlandès, tal com va explicar al final, no va poder aguantar més i va parar de cop per resoldre els problemes estomacals. El pilot va quedar desconcertat i durant uns instants no va fer cap moviment esperant-lo. Però a mesura que van aparèixer les rampes el ritme es va animar. El Bahrain Merida va posar la directa gràcies a les pedalades d'un insaciable Pellizotti. El líder, refet i amb un endarreriment de més d'un minut, va començar la caça pràcticament en solitari. Durant un tram va tenir el suport del seu company d'equip Laurens ten Dam, que al final va cedir exhaust.

Mentrestant, al capdavant hi havia els supervivents de l'escapada del dia: Amador i Anacona (Movistar), Landa, Kruijswijk (LottoNL) i Hirt (CCC). Ells havien estat protagonistes en un començament d'etapa ràpid –es va rodar a una mitjana de 50km/h– i van poder formar part d'un grup de més de vint corredors de fins a 16 equips diferents, entre els quals el català Alberto Losada (Katuixa), tot i que ben aviat va quedar despenjat. Entre els escapats hi havia qui buscava l'etapa, com Landa, i qui hi era per qüestions tàctiques, com Amador, Anacona i Izagirre i Ten Dam. Els corredors es van entendre i van demostrar esportivitat a dalt del Mortirolo, cima Scarponi, permetent que Luís León Sánchez (Astana) el coronés primer i homenatgés el seu excompany d'equip, mort fa un mes. El segon port, l'Stelvio, va dinamitar el grup de davant deixant només el quintet esmentat. Kruijswijk va provar sort pujant l'Umbrailpass, però al final va ser Landa qui es va escapar. El basc, primer a l'Stelvio, es veia capaç d'embutxacar-se l'etapa i rescabalar-se mínimament de la decepció que va representar per a ell i l'Sky quedar fora de la lluita per la general aviat.

Quintana i Nibali proven