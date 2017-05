“El més important és que he complert el meu somni”

“Soc aquí per anunciar que he arribat a un acord amb el club. No seguiré l’any vinent. No ha estat fàcil prendre aquesta decisió, però era necessari. Tornaré a jugar al meu país. Ara m’adono que ha estat un privilegi jugar en aquest club, on he pogut viure el meu somni. He format una família aquí i m’emporto dues catalanes petites a Dinamarca.” Amb aquestes paraules, i visiblement emocionat, va començar Jesper Noddesbo (Herning, 1980) el monòleg en què anunciava la seva marxa del Barça a final de curs. Amb un any de contracte encara pendent i havent assumit el rol de tercer pivot de l’equip en les últimes temporades, tanca una dècada en el club blaugrana per començar a preparar la transició a l’etapa d’exjugador. El pivot danès va comparèixer al costat de Joan Bladé, directiu responsable de la secció, Albert Soler, director d’esports professionals, i de David Barrufet, mànager de la secció, i en presència del cos tècnic i de tots els companys de vestidor. Tot i que no ho va fer oficial, sembla que ha rebut una oferta per vincular-se al Silkeborg.

Noddesbo, el pivot de les rosques exquisides, marxarà del Barça amb una col·lecció de títols impressionant. De moment, i en espera del que passi la setmana vinent en la final a quatre de Colònia, i la següent en la copa a Lleó, ja en són 38. “He guanyat tots els títols possibles en l’àmbit estatal, la Champions, vaig fer la temporada perfecta, amb set de set la 2014/15, i també he marcat un gol al Camp Nou, cosa que pocs danesos poden dir. Aquí deixo els deu millors anys de la meva vida en una ciutat espectacular i un clima que no té res a veure amb el de Dinamarca”, va remarcar. En el capítol d’agraïments, va començar per la seva dona –Rikke, mare de Vida i Luna–, i va prosseguir per Masip, O’Callaghan, i els directius i companys del club. “Ho ha estat tot per mi. Hem crescut junts amb l’equip”, va dir respecte a Xavi Pascual, el seu entrenador. “Sou els millors dins i fora la pista”, va dedicar als companys. I va recordar una de les seves frases preferides, que ja havia pronunciat el dia de la seva presentació, deu anys enrere: “L’handbol sense dolor és com l’amor sense petons.” Noddesbo jugarà demà contra l’Osca (17 h) l’últim partit al Palau com a blaugrana i ja és a punt per al repte de Colònia. “La final a quatre és un torneig collonut. Ho disfrutaré al màxim”, va sentenciar.