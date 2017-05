Neviana Vladinova posarà a prova l’hegemonia russa

El palmarès del trofeu Ciutat de Barcelona Copa Internacional de Catalunya fa molta patxoca. En les últimes edicions, els màxims referents de la rítmica russa, la icònica Eugenia Kanaeva, Alexandra Merkulova i Margarita Mamun han imposat la seva llei sobre el tapís del centre esportiu municipal Olímpics Vall d’Hebron. En la quarta edició també hi haurà representació russa, però cap de les tres participants –Marina Pavlova, Karina Kuznetsova i Irina Annekova– té l’experiència i el bagatge de les tres guanyadores anteriors. A priori, una de les màximes candidates a la victòria és la búlgara Neviana Vladinova, líder del rànquing mundial de l’any i tercera del concurs complet en el recent europeu de Budapest. La terrassenca Natàlia Garcia Timofeeva, la millor especialista catalana, també aposta per Vladinova, tot i que no descarta les gimnastes russes: “Són molt jovenetes i encara no han competit com a cap de files, però potser hi haurà alguna sorpresa, perquè segur que són molt bones i tenen condicions.”

Finalistes olímpiques