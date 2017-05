El CN Sabadell tanca el cicle de Guiu amb l’equip femení

La junta directiva del CN Sabadell, encapçalada per Claudi Martí, ha decidit prescindir de Nani Guiu (Barcelona, 1963), el tècnic de l’etapa més reeixida de l’equip femení de l’entitat, amb la consecució de tots els títols possibles i amb quatre eurolligues com a fites més rellevants (2011, 2013, 2014 i 2016). “Ha estat una decisió molt difícil, però aquest cicle necessita un nou impuls perquè pensem que els cicles tenen un principi i un final”, va anunciar Martí en l’acte de presentació del pla Pedrera, un dels grans eixos programàtics dels nous mandataris del CN Sabadell, que té el propòsit de nodrir els primers equips amb un 75% d’esportistes formats en el planter de l’entitat.

El substitut de Guiu serà David Palma (Sabadell, 1975), jugador del primer equip del CNS entre el 1995 i el 2009, el qual des de la retirada va passar a exercir de secretari tècnic de la secció fins ara. Els canvis en l’organigrama esportiu són profunds i el cap visible del pla Pedrera serà David Balaguer (Palà de Torroella, 1968), que torna al club sabadellenc després d’exercir de director tècnic del CN Poble Nou. Balaguer va ser waterpolista del primer equip entre el 1985 i el 1990, i posteriorment va exercir d’entrenador tant de l’equip femení (2003-07) com del masculí (2007-11), al mateix moment que complia les funcions de director tècnic. Des del club també es va confirmar la continuïtat de Chava Gómez al capdavant del conjunt masculí. No continuarà a l’entitat, en canvi, Xavi Torrallardona, director tècnic de natació. El club obrirà un procés de selecció per escollir un nou entrenador i director tècnic.

Nani Guiu, que al seu moment se’l va considerar com el Pep Guardiola del waterpolo, ha estat durant una dècada el gestor d’un equip de llegenda. El tècnic barceloní ha sabut conduir i mantenir la fam competitiva de la generació daurada del waterpolo català amb jugadores com ara Jennifer Pareja, ja retirada, Maica Garcia, Anni Espar, Laura Ester, Mati Ortíz i Olga Domènech, i donar l’alternativa a nous valors com Judith Forca i Marina Cordobés, entre d’altres. L’hegemonia de l’entitat sabadellenca durant aquest període en les competicions estatals, amb l’únic parèntesi de la copa del 2016 de La Sirena CN Mataró, ha estat total. Amb Guiu al capdavant, i més enllà de les quatre Eurolligues i les tres supercopes d’Europa, el club sabadellenc ha conquerit nou lligues, vuit copes i vuit supercopes d’Espanya. En aquest sentit, va signar una ratxa d’imbatibilitat en competicions estatals històrica, que es va perllongar durant sis anys –des del 2 de maig de 2010 al 10 d’abril de 2016–, amb un total de 159 victòries. Tot i aquest cercle virtuós, la derrota en els penals en les semifinals de l’Eurolliga contra l’Olympiacòs després d’anar dominant per 5-1 pot haver acabat passant factura a l’entrenador barceloní, que tenia la missió de revalidar el tron continental a Kirixi. En el rerefons de la decisió, també hi pot haver una retallada pressupostària, tot i que des de la directiva mantenen l’ambició. “L’objectiu continuarà sent lluitar per la Champions. Aquest any i el que ve, i quan no hi siguem. El pla Planter ha de reforçar aquest futur”, va destacar Claudi Martí. Tot i rellevar-lo del primer equip femení, des del club sabadellenc es vol mantenir Guiu a l’entitat en un lloc que es podria fer públic la setmana vinent.