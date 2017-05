Dumoulin resisteix i decidirà la contrarellotge

El Giro es decidirà en la contrarellotge final després que ahir Tom Dumoulin (Sunweb) resistís la batalla que li van presentar els principals corredors de la cursa, en l’última etapa propícia per als escaladors. Cinc dels sis primers classificats de la general, tots excepte l’holandès, van ser també els primers que van arribar a la meta d’Asago. Dumoulin ho va fer només 15 segons més tard, que li van fer perdre el segon lloc de la cursa però no l’etiqueta de favorit al triomf final. Un especialista en la crono com ell ho té tot al seu favor per retallar els 53 segons que ara el distancien de la maglia rosa.

Thibaut Pinaut (FDJ) va guanyar l’etapa, amb un sensacional i vigorós esprint, i va presentar candidatura al podi, com Ilnur Zakarin (Katuixa), que va entrar immediatament després. Vicenzo Nibali (Merida) també va disputar, sense èxit, l’arribada i, encara que ara ocupa la segona posició en la classificació general, no va ser capaç de trencar la cursa a favor seu aprofitant els dos ports de primera categoria que s’havien de pujar ahir. Per la seva banda, el líder, Nairo Quintana (Movistar), tot i que ho va donar tot en l’ascens al port de Foza, el darrer d’aquest Giro, tan sols va poder afegir 15 segons als 38 d’avantatge que tenia sobre el seu principal rival, Tom Dumoulin. Avui, el colombià haurà de defensar el primer lloc en 30 quilòmetres de crono, el terreny que, sens dubte, li és menys propici. El Giro de 2017 tindrà un dels finals més emocionants de la seva centenària història, amb els sis primers classificats separats només per 90 segons i una contrarellotge decisiva.

La jornada d’ahir va començar amb sis ciclistes –Dylan Teuns (BMC), Dries Devenyns (Quick-Step), Mathieu Ladagnous (FDJ), Filippo Pozzato (Wilier), Tom Slagter (Cannondale) i Maksim Belkov (Katuixa)– prenent avantatge respecte al grup per creuar el primer port de muntanya, al Mur de Cà del Poggio. L’aventura es va allargar gairebé fins al final, però es va anar desfent a poc a poc i els sis escapats van ser absorbits pel grup abans de l’ascens al port de Foza. El moment clau de l’etapa va arribar a 23 quilòmetres de la línia d’arribada, quan Zakarin i Domenico Pozzovivo (AG2R) es van despenjar del grup i van formar el cap de la cursa. Quintana, Nibali i Pinot van realitzar aleshores un esforç titànic per perseguir-los a uns 15 segons de distància, mentre que Dumoulin quedava enrere. Pozzovivo va creuar primer el port de Foza amb un avantatge de 10 segons respecte als tres perseguidors, que, a 10 km de la meta, van atrapar els dos escapats. El tram final va oferir ciclisme de primer nivell. Pozzovivo va atacar el primer, però va ser Pinot qui va creuar el primer la línia de meta.