Triomfs d’accent obert

L’idil·li del mataroní Albert Ramos amb París prossegueix després del triomf que va segellar ahir en el seu debut contra el romanès Marius Copil, un jugador impulsiu i rocós que li va plantar cara de bon començament i que va acabar rendit a l’evidència: 7-6 (7)6-1, 6-4 i 6-2. Amb un revés molt resolutiu i serveis que van arribar als 230 quilòmetres per hora, Copil, contundent però alhora lent en els desplaçaments laterals, va sortir a menjar-se la pista i, en un tres i no res, ja dominava el primer set per 0-3 i break amunt. Ramos va reaccionar amb paciència, va buscar amb més insistència la dreta del seu rival, que va començar a cometre més errors no forçats. Va ser el típic debut entre un jugador pressionat pel gran resultat de l’any anterior –el català va arribar a quarts, la seva eclosió– i un tennista –93è de l’ATP– que arriba ben rodat perquè ha hagut de superar els partits de la prèvia. Malgrat que semblava que Ramos havia trobat la fórmula per anul·lar l’ímpetu del seu rival, va malbaratar massa oportunitats de trencament i va acabar perdent el primer set. La desfeta parcial, però, no el va afectar gaire tot i haver desaprofitat tres pilotes per tancar el primer set i va seguir perseverant en el mètode i jugant amb més profunditat, la mare dels ous contra un rival que sovint volia acabar els punts amb més rapidesa. Ramos no va fer concessions en els tres sets següents i jugarà la segona eliminatòria contra el francès de 20 anys Benjamin Bonzi. El català venia amb la moral tocada arran de tres eliminatòries prematures en els seus tres primers partits, a Madrid, Roma i Ginebra, i la victòria recondueix la seva dinàmica en un moment clau.

L’actuació dels catalans la va arrodonir l’olotí Tommy Robredo, que tracta de ressorgir després d’un període de lesions i que fins ara havia tingut massa intermitència. Ahir va començar dubtant, però va acabar pletòric i va superar el britànic Daniel Evans per 5-7, 6-4, 6-3 i 6-1 aprofitant molt bé les seves oportunitats de break: 9/13. Robredo jugarà la segona eliminatòria contra el búlgar Grigor Dimitrov (11), un rival veritablement perillós. Es dona la circumstància, però, que el català ja el va batre aquest curs en els vuitens de Marràqueix, el triomf de més prestigi dels sis que ha assaborit fins ara aquest 2017.

També va entrar en escena a l’argila parisenca l’austríac Dominic Thiem (6), un dels teòrics aspirants al títol. Descarat i agressiu, aquesta temporada ha fet parlar força disputant i perdent les finals de Barcelona i Madrid contra Rafa Nadal. Fins i tot va batre el balear a Roma. Amb 23 anys, va superar la primera prova amb una gran suficiència i va esborrar l’australià Bernard Tomic per 6-4, 6-0 i 6-2, un avís per a navegants.