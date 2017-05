No és d’eixe món

Només algú com Kilian Jornet és capaç de pujar dues vegades a l’Everest, sense oxigen ni cordes fixes, en menys d’una setmana. En donen fe, a preguntes d’aquest diari, Joan Cardona i Jordi Canals, dues de les persones que millor coneixen el corredor i esquiador de muntanya, de 29 anys, que dissabte passat va culminar aquesta gesta que l’acredita també com a alpinista. El primer, a més de ser el seleccionador català d’esquí de muntanya, és amic personal de Jornet i coneix amb detall l’Himàlaia perquè hi ha estat. “I tant que el veia capaç de fer alguna cosa així. I encara més: crec que el que ha aconseguit en els últims dies és només l’inici del que pot arribar a fer”, assegura, preguntat sobre les possibilitats del cerdà. Per la seva banda, Jordi Canals, el pare esportiu de Kilian Jornet, que el va entrenar al centre de tecnificació d’esquí de muntanya, considera que el doble Everest assolit per qui va ser el seu pupil s’explica per dos motius: “Té una capacitat de recuperació molt superior a la de la resta d’humans i és molt, molt intel·ligent.”

Canals fa referència també a la capacitat intel·lectual de Jornet quan parla de quin pot ser el seu sostre. “És prou intel·ligent per saber quines són les seves limitacions. On arribarà? Per molt que entreni, no tocarà la lluna saltant. En tot cas, em sembla que ens hem de sentir molt orgullosos de tenir algú com ell”, comenta amb un somriure. “Si es troba bé, pot rebaixar el temps que ha utilitzat per fer l’Everest”, aposta Joan Cardona. “Ha pogut fer tot el que ha fet perquè és com la gent de color, que estan dotats per a determinats esports. Té un component genètic que l’ajuda a destacar i està acostumat a la muntanya, va amb ell. A més, té una gran motivació i és molt culte. Tot l’entrenament que ha acumulat, gairebé sense voler, l’ha assimilat i ara té un pòsit que es fa veure”, explica també.

Serà aquesta una fita que obrirà noves vies per a l’alpinisme, Com el propi Kilian Jornet va manifestar? Segons el seleccionador català de curses de muntanya, sí, però només per als que, com Kilian Jornet, estan especialment dotats. “No és el primer que puja l’Everest tan ràpidament, però sí que ha trencat esquemes perquè en un període molt curt ha fet coses que tan sols estan a l’abast de molt pocs. S’aclimata molt bé, suporta molt bé l’alçada... En definitiva, pujar dos cops a l’Everest en una setmana sense oxigen sí que obre noves vies, però per a la gent com ell.”

Cardona recorda, per altra banda, que la idea inicial de Kilian Jornet era atacar el cim de l’Everest per la cara nord. “Però els xinesos li van denegar el permís i va haver de canviar de plans”, afegeix. “Per això va anar per l’aresta nord-est”, conclou. En aquest sentit, Jordi Canals recorda una conversa que va tenir amb ell: “Vam parlar de les diferents rutes que podia usar per pujar a l’Everest. Segur que haurà triat la que estava en millors condicions, la més segura.” En tot cas, el que fou entrenador de Jornet no dubta que haurà fet una preparació adequada, dirigida a suportar l’alçada.