Il·lusions compartides

Els setze components de la plantilla del FC Barcelona Lassa volaran avui rumb a Colònia, on intentaran culminar una temporada farcida d’emocions en la lliga de campions. Per a cinc dels components de l’expedició –Valero Rivera, Borko Ristovski, Kamil Syprzak, Timothey N’Guessan i Dika Mem– serà la seva primera experiència al fi de festa de la ciutat alemanya. També ho seria per al danès Lasse Andersson, però la lesió al genoll farà que aquest cop no pugui gaudir de l’excepcional ambient del Lanxess Arena. Al pol oposat als debutants, hi ha quatre jugadors que competiran en la final a quatre per sisè cop en vuit edicions. Es tracta de Víctor Tomàs i Jesper Noddesbo –totes amb els colors blaugrana–, Viran Morros –dues amb el Ciudad Real i tres amb el Barça– i Filip Jícha –les cinc anteriors a les files del Kiel–. Veterans i novells, però, així com la resta de jugadors de la plantilla, afronten la cita amb la màxima il·lusió, especialment perquè l’any passat s’hi van quedar a les portes per l’eliminació del Kiel en els quarts de final.

Un dels debutants serà l’extrem del planter Valero Rivera, que aquest curs ha tornat a l’entitat blaugrana després de més d’una dècada forjant-se en altres clubs, especialment al Nantes. “Un dels objectius quan vaig tornar aquí era poder jugar aquests tipus de partits i gaudir d’aquests grans esdeveniments i, sobretot, guanyar-los”, ressalta l’extrem esquerre i el segon màxim golejador de l’equip en la competició (67) rere el canoner macedoni Kiril Lazarov (76). “Els companys m’han dit que és una experiència que qualsevol gran jugador d’handbol ha de viure algun cop a la vida i que si a més la guanyes ja és impressionant. Perdre-la també és molt dur, però esperem sortir-ne amb bones sensacions. Fa temps que preparem aquests partits i hi arribem bé físicament i mentalment”, sentencia el jugador barceloní. El capità, el seu homòleg a l’altre extrem de la pista i company de generació, Víctor Tomàs (1985), afrontarà la seva sisena final a quatre europea, però no per això ha perdut gens ni mica de motivació. “És una competició preciosa i irrepetible. Tots els jugadors lluiten per arribar-hi. És clar que la il·lusió per ser-hi sempre és màxima”, sentencia Tomàs.

El benjamí

El benjamí de l’expedició és Dika Mem, que amb només 19 anys ja ha demostrat que no li tremola el braç en les grans cites. “Estic preparat per anar a Colònia i tinc moltes ganes de guanyar el partit contra el Vardar. Tothom diu que és una cosa especial. Pot semblar que tot em passa molt de pressa, però jo treballo per a això i al meu voltant tinc jugadors amb molta experiència que m’aconsellen”, ressalta el jove primera línia francès. En aquest sentit, tant Mem com Timothey N’Guessan han tingut en el seu compatriota Cédric Sorhaindo un suport incondicional per a la seva ràpida adaptació a l’estil i a la manera de treballar del conjunt de Xavi Pascual. “Tchouf [Sorhaindo] ha estat com un pare per a en Dika i com un germà gran per a mi. Ens ha explicat moltes coses de la final a quatre. Diu que és diferent a tot, i ara ho hem d’assimilar”, explica N’Guessan.

La tornada de Jícha