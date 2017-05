Pecats de joventut

En una jornada en què la temperatura –entre 20 i 21 graus– va ser força més suau i agradable que diumenge i dilluns, fins al punt que Rafa Nadal va declarar que mai havia passat tanta calor en el torneig parisenc, l’eliminació sobtada del recentment campió a Roma, el paradigma de la nova generació, Alexander Zverev –20 anyets–, contra Fernando Verdasco va ser la nota discordant al context de normalitat. Els triomfs d’Andy Murray (1) –amb dubtes i perdent un set–, Stan Wawrinka (3) –prou inspirat– i Kei Nishikori (8) van cedir protagonisme mediàtic a la patacada del teutó sense desmerèixer el partidàs del madrileny en un duel que va començar dilluns al vespre –es va suspendre amb el consens de tots dos contendents, que adduïen que no hi veien bé, amb un set iguals, tot i que encara hi havia força minuts de llum– i que ahir va viure un desenllaç inesperat.

Zverev (8), favorit de totes totes, es va avançar per 3-1 i break amunt en el tercer set contra el madrileny de 33 anys –13 més que el seu rival– després de la represa. L’espanyol, però, va donar un cop de puny a la taula i va remuntar (6-4) i va trencar en l’arrencada del quart acte (3-0) contra un rival obnubilat i sotmès cada cop més metres al darrere de la línia de fons, que va acabar traient la bandera blanca per la contundència del seu rival. Verdasco va completar un partit excels a partir d’una dreta dominant –6-4, 3-6, 6-4 i 6-2– i se les haurà amb el francès Pierre Hugues-Herbert, gran especialista de dobles.

L’argentí Juan Martín del Potro (29) va ser el primer dels grans protagonistes del dia. El triomf contra el seu compatriota Guido Pella per 6-1, 6-2 i 6-4 va esvair els dubtes sobre l’estat de la seva espatlla i va confirmar que no se’l pot descartar. El subcampió olímpic i heroi de la copa Davis, completant un retorn de somni després d’un camí pedregós de lesions, va sortir endollat. L’esquerrà Pella va ressorgir amb timidesa en el tercer acte, però amb 4-4, el de Tandil va aixecar un 15-40 i va signar un break definitiu. El seu pròxim rival serà el murcià Nico Almagro, que va batre el veterà xipriota Marcos Baghdatis.

També va posar la directa el controvertit australià Nick Kyrgios (18), un jugador de talent i envergadura que es va desfer d’un os dur de rosegar, l’alemany Philippe Kohlschreiber, per 6-3, 7-6 (4) i 6-3. Un bon inici que li dona confiança en una superfície que no s’adiu tant al seu joc explosiu.

En el darrer partit de la jornada, el francès Jo-Wilfrid Tsonga (12) va estar a punt de caure al precipici –perd per 7-5, 6-4, 6-7 i 5-4 i en el quart set havia arribat a perdre per 5-2– fins que la llum del dia no va donar per a més. El vencedor es decidirà avui.

Pel que fa als primeres espases, Murray tindrà al davant en la segona eliminatòria l’eslovac Martin Klizan i Stan Wawrinka se les haurà amb l’imprevisible ucraïnès Dolgopolov. Nishikori lluitarà contra el francès Chardy.

Èxit de Robredo