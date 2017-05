Seriós i contundent

La seriositat i la concentració d’Albert Ramos el van portar a la tercera eliminatòria de Roland Garros. Si el seu debut en el primer partit va ser complicat, en el segon pràcticament no va tenir rival en el jove francès Benjamin Bonzi, a qui va derrotar per 6-2, 6-1 i 6-1. El mataroní, dinovè cap de sèrie i vintè del rànquing mundial, va encarrilar la seva victòria de bon començament i només va necessitar una hora i vint-i-quatre minuts per deixar fora el jugador número 266 del món, que té 20 anys i que va accedir al torneig amb una invitació. Albert Ramos va trencar el servei del seu rival en el primer joc i ràpidament es va situar amb un 3-1 al seu favor. Benjamin Bonzi va intentar oposar resistència i va fer el seu millor joc en aquest primer parcial, però un nou trencament en el setè joc va facilitar que el primer set fos per al maresmenc (6-2). En el segon set Albert Ramos va guanyar els primers quatre jocs consecutivament i en va encadenar set de seguits comptant els tres darrers del primer set. La seva superioritat era manifesta i el segon set també va ser per a ell (6-1). El jove francès va ser atès pel metge en el descans entre els dos sets de problemes musculars a les cames, i quan es va reiniciar el partit el mataroní va tornar a guanyar tres jocs seguits i el segon 6-1 va arribar en només vint-i-un minuts. El rival del maresmenc en la tercera eliminatòria –l’any passat va arribar als quarts– serà el francès Lucas Pouille, que va vèncer el brasiler Thomaz Bellucci per 7-6 (5), 6-1 i 6-2.

Tommy Robredo no va poder continuar la seva aventura en els individuals i va ser eliminat en el segon partit pel búlgar Grigor Dimitrov per 6-3, 6-4 i 7-5. L’olotí va intentar oposar resistència contra l’onzè favorit i va allargar el partit fins a dues hores i tretze minuts, però no va poder trencar cap cop el servei del seu rival ni guanyar cap set. Tommy Robredo, de 35 anys, no va poder sorprendre Grigor Dimitrov, de 26 anys, que en els tres darrers anys havia estat eliminat en el primer partit a París.

Rafael Nadal va fer tota una demostració del seu repertori de cops, sobretot la dreta, en la victòria per 6-1, 6-4 i 6-3 contra l’holandès Robin Haase. El manacorí, quart cap de sèrie però el gran favorit a la victòria i a aixecar el seu desè trofeu dels mosqueters a París, només va ser 1h49 a la pista central de Roland Garros, on ha aconseguit els seus majors èxits. El pròxim rival de Rafael Nadal serà el georgià Nikoloz Basilashvili, que va derrotar per 7-6 (3), 7-6 (2) i 7-6 (6) el serbi Viktor Troicki. L’actual campió de Roland Garros i segon favorit en aquesta edició, Novak Djokovic, no va tenir cap problema per eliminar el portuguès Joao Sousa per 6-1, 6-4 i 6-3. El serbi només va necessitar dues hores i set minuts per accedir a la tercera eliminatòria, i ara s’enfrontarà a l’argentí Diego Schwartzman, que va derrotar l’italià Stefano Napolitano per 6-3, 7-5 i 6-2.

En els dobles el barceloní Marcel Granollers i el croat Ivan Dodig (7) van guanyar el primer partit contra el neozelandès Marcus Daniell i el brasiler Marcelo Demoliner per un doble 6-4.