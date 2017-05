El camí és aquest

El Barça va traçar ahir el camí cap a la final de la lliga. Va golejar El Pozo, va empatar l’eliminatòria de semifinals de la lliga amb un segon temps excels i dissabte, a Múrcia, haurà de seguir el mateix guió per segellar el bitllet per a l’enèsima guerra contra el totpoderós Inter. La recepta és clara; una defensa contundent i agressiva durant els quaranta minuts, punteria i gana.

El Pozo va començar molt bé i va obligar Juanjo a posar-se les piles ben aviat amb quatre aturades gairebé consecutives. El Barça, però, va respondre immediatament i va fer l’1-0 en la primera ocasió que va tenir. Dyego va batre Fabio per sota de les cames amb un llançament de falta. Els murcians, molt agressius durant tot el partit, es van carregar molt aviat de faltes i van veure com els locals trepitjaven àrea. A poc a poc, el conjunt murcià va recuperar l’alè i Andresito, resolent una pilota a l’esquena blaugrana, va fer l’empat.

Juanjo, que ahir va ser el porter titular del Barça, i Fabio van haver d’intervenir en una fase de respecte que va tenir el partit després del gol d’El Pozo. Bebe va enviar una pilota al travesser en l’equador d’un primer temps que es va anar escalfant a mesura que passaven els minuts. Ferrão, en la seva croada amb àrbitres i rivals que el castiguen amb total impunitat, va ser un dels més insistents, tot i l’eficient defensa del seu compatriota Matteus. El Barça va forçar la sisena falta a El Pozo, però Dyego va fallar davant Fabio.

Després de la represa, el Barça va posar una marxa més. I això que Sergio Lozano, sota els pals, va salvar el gol murcià. Era el preludi d’un intercanvi de xuts al pal que va precedir el 2-1 de Dyego. El brasiler, que no falla en les grans cites, va rematar de cap per posar el Barça al davant. Va ser la primera pedra del triomf d’un Barça que, animat per un públic entregat i conduït de manera magnifica pels incansables Dracs, va fer el tercer i el quart gols poc després. João va llançar una falta enverinada que el porter murcià no va veure i va deixar tocat de mort El Pozo, que no va saber reaccionar. La pressió asfixiant dels blaugrana va fer estralls en la construcció visitant i Marc Tolrà va aprofitar-ho fent el quart gol del Barça. El seu amic Roger el va assistir després d’una pèrdua murciana prop de l’àrea.

El Barça ho tenia a tocar i no es va aturar, conscient que un bon sac de gols podia afectar la moral d’El Pozo, que ahir va veure com el Barça tocava la tecla correcta per desactivar la seva combativitat. Fins i tot Ferrão, poc inspirat ahir tot i la seva generositat en el treball, va veure porteria en l’equador del segon temps.