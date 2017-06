Dracs-Imperials, una final catalana molt igualada

Tot està preparat al camp municipal Reddis de Reus perquè demà, a partir de les 18 hores, es disputi la final de la LNFA entre els Dracs de Badalona i els Reus Imperials. Els badalonins defensaran el títol contra l’únic equip que ha estat capaç de guanyar-los en la lliga regular. Serà, ben segur, un partit molt equilibrat perquè, deixant de banda que els reusencs jugaran a casa i el precedent d’aquesta temporada, els Dracs no podran disposar del seu jugador franquícia. L’americà Hunter Lee es va trencar la clavícula en el partit de la Big6, la màxima competició europea, que el seu equip va jugar a principi d’aquest mes de maig, a Alemanya, contra els New Yorker Lions, i no s’ha pogut recuperar a temps per jugar la final de demà. “Tindrem una baixa molt important, però el partit s’ha de jugar i a mi em sembla, amb tot el respecte pel nostre rival, que som millors”, comenta el president dels Dracs, José Luis Soler. “La derrota contra els Imperials ens fa tenir encara més ganes de guanyar”, hi afegeix. Per la seva banda, el president dels Imperials, Jaume Agustench, considera que “serà una final molt disputada”, subratlla que el seu equip ja ha guanyat els Dracs aquest curs i assegura: “No sortirem a jugar, sinó a guanyar.” L’organització de la final, que serà transmesa en diferit per Esport 3 a les 20 hores, preveu un ple en les 1.500 localitats del municipal Reddis.

Els dos finalistes van haver de patir en les semifinals per no caure. Els Dracs, que jugaran la cinquena final consecutiva, van suar per superar els Cobras de Múrcia, un equip que va pujar aquesta temporada i que, tot i així, va tenir clares possibilitats de tombar el campió. Els Imperials es van plantar en la seva primera final després d’eliminar els València Firebats. Els dos equips catalans, en tot cas, van fer valer la seva condició de locals gràcies al bon balanç obtingut en la temporada regular que els va convertir en el primer i el segon classificat.