Trajectòries oposades

Format al planter, Gonzalo Pérez de Vargas (Toledo, 1991) va tornar al Barça el 2014 després de tres temporades de creixement al Granollers i al Tolosa. El fill pròdig tornava a casa per cobrir la baixa d’Arpad Sterbik (1979), que després de dos cursos va preferir l’oferta milionària del Vardar de Skopje. El gegant de Senta no va poder acabar en l’equip blaugrana la seva malastrugança amb la final a quatre de Colònia, on amb cinc participacions no ha estat capaç encara d’aixecar la copa de campions. No ho va fer amb el Ciudad Real (2010-11), ni amb l’Atlético de Madrid (2012), ni amb el Barça (2013/14), si bé és cert que amb el club manxec va conquerir tres copes (2006, 2008 i 2009) quan encara no s’havia adoptat l’actual sistema de competició.

En el pol oposat a Sterbik, Gonzalo Pérez de Vargas ha fet el ple i ha cantat victòria en les seves dues presències a la ciutat de Renània del Nord-Westfalia. El 2011, amb només 20 anys, va ser una solució d’urgència per cobrir la baixa per lesió de Johan Sjöstrand. En aquella ocasió, però, la seva participació va ser testimonial i tot el protagonisme el va assumir Daniel Saric, que es va convertir en el gran heroi de la final contra el Ciudad Real (27-24). El 2015, i de tornada a casa, ja va tenir un paper més rellevant i va disputar la semifinal contra el Kielce (33-28), tot i que en la gran final contra el Veszprém (28-23) Saric va ser un altre cop el porter titular. Aquest curs, amb la marxa del porter bosnià a Qatar i amb la col·laboració de Borko Ristovski, Gonzalo ja s’ha convertit en l’amo i senyor de la porteria blaugrana, i més després d’una actuació estel·lar en l’eliminatòria contra el Kiel, sobretot en el partit de tornada a casa (23-18). “Ha estat la meva millor tarda al Palau. Les sensacions són indescriptibles, per explicar-les als fills i als nets”, va dir, amb tota sinceritat, el porter originari de Toledo.

Abans de volar a Colònia, Pérez de Vargas va explicar com havia viscut les últimes setmanes, especialment després de la lesió i l’operació al dit petit de la mà esquerra, el 13 d’abril. “Hi ha dues etapes molt diferents dins d’aquest cicle de cinc setmanes. Les dues primeres, després de l’operació fins que es va acabar el partit de Kiel, les vaig viure amb moltes emocions, amb molta tensió pel fet de no saber si arribaria bé, o si el dit em molestaria. Si podríem guanyar i classificar-nos per a la final a quatre, que era l’objectiu principal”, relata. I hi afegeix: “Un cop classificats, ha estat temps de recuperar-nos bé, de tornada a la calma, de fer un pas enrere per intentar fer-ne dos més endavant amb vista a la final a quatre.” Gonzalo és plenament conscient que és un dels jugadors que estaran sota el focus en aquesta fase final: “Sé que hi ha moltes mirades posades en mi. És veritat que la feina que hem fet durant la temporada fa que sobretot en defensa, i també a la porteria, es concentri bona part de la força d’aquest equip. S’espera molt de nosaltres i intentarem estar a l’altura.”

Gonzalo, de 26 anys, va tenir paraules d’admiració pel seu homòleg a la porteria del Vardar, de 37: “L’Arpad és un porter que fa gairebé vint anys que juga al màxim nivell. Ha guanyat tres copes d’Europa, és sempre a les competicions importants i aquest any, després de dues temporades sense haver-se classificat per a la final a quatre, penso que físicament està molt millor que anys enrere i això el fa encara més perillós. Té ganes de guanyar una Champions amb aquest format i per a mi és un referent, un ídol, però tant de bo no tingui una gran actuació contra nosaltres.”

El pes de la porteria