Murray sap refer-se

El primer cap de sèrie de Roland Garros no ho va tenir gens fàcil per classificar-se per a la tercera eliminatòria. L’escocès Andy Murray va haver de refer-se en diverses ocasions per aconseguir la victòria en quatre sets contra l’eslovac Martin Klizan, 50è jugador del món. L’actual número u del rànquing mundial va guanyar per 6-7 (3), 6-2, 6-2 i 7-6 (3) en més de tres hores i mitja. En el primer set l’escocès va anivellar un 1-3 però va acabar perdent en el tie-break. A partir del segon parcial Andy Murray va desplegar el seu millor joc i va guanyar set jocs seguits entre aquest segon (cinc) i el tercer (dos). En el quart set Klizan es va retrobar amb ell mateix, es va situar amb un 0-3 d’entrada i amb un 2-5 per poder forçar el cinquè set, però novament va sorgir el millor Murray, que va anivellar el set i es va imposar en el tie-break.

Stan Wawrinka va tornar a mostrar la seva solidesa i va accedir a la tercera eliminatòria sense cedir cap set en derrotar per 6-4, 7-6 (5) i 7-5 l’ucraïnès Aleksandr Dolgopolov. El suís, tercer favorit i campió l’any 2015, es va mostrar sòlid des del fons de la pista i va superar un rival que es va mostrar força irregular.

Cinc sets maratonians

El duel entre el toledà Feliciano López i el xabià David Ferrer (30) va ser maratonià i després de gairebé quatre hores (3h52) Feliciano López va continuar en competició en derrotar David Ferrer per 7-5, 3-6, 7-5, 4-6 i 6-4. Va ser un enfrontament de resistència i al final es va adjudicar el triomf el que va estar més fresc i va tenir el cap més clar en els moments decisius. El madrileny Fernando Verdasco també va necessitar cinc sets, i tres hores i mitja, per derrotar el francès Pierre-Hugues Herbert per 6-3, 3-6, 4-6, 6-3 i 6-3. Entre plors, Nicolás Almagro es va haver de retirar en el seu partit contra l’argentí Juan Martín del Potro per una lesió al genoll esquerre. El partit estava empatat (6-3, 3-6 i 1-1) i el murcià es va ressentir del problema que el va portar a abandonar contra Rafael Nadal a Roma. En el primer set va ser Del Potro (29) el que va tenir problemes físics als abductors. L’argentí serà el proper rival de Murray.

Victòria de Suárez