Cimera tàctica a Colònia

Gonzalo Pérez de Vargas i Víctor Tomàs, escollits en el set ideal de la lliga de campions

“Ara tothom puja al carro.” El tècnic del Barça Lassa, Xavi Pascual, directe com sempre, deia aquesta setmana entre orgullós i reivindicatiu que a principis de curs pocs confiaven que aquest equip pogués arribar tan lluny en la lliga de campions. El cas és que el conjunt blaugrana ha anat creixent i superant etapes en ple procés de rejoveniment de la plantilla. “A principi de temporada ens va anar molt bé guanyar alguns partits ajustats, perquè així vam anar evolucionant amb més tranquil·litat”, confessava Pascual, que ha tornat a conduir l’equip a la final a quatre de Colònia després d’un any d’absència i demà podria estar en disposició de conquerir la desena copa d’Europa per a l’entitat.

El primer obstacle per obtenir el màxim guardó serà el Vardar de Skopje (18 h, per Esport3), que després de tres temptatives fallides –es va quedar en els quarts de final– accedeix per primer cop a la festa de final de curs. La semifinal, a banda del xoc generacional a la porteria entre Gonzalo Pérez de Vargas i Arpad Sterbik, es planteja com un duel de pissarres. Pascual admet que, a diferència de la majoria d’equips europeus, el Vardar del val·lisoletà Raúl González l’obligarà a fer un esforç tàctic més gran. “És un equip col·lectivament molt ben treballat, amb diverses eines en l’aspecte ofensiu i defensiu, independentment de la capacitat individual que tenen molts dels seus jugadors. Pot defensar en 6-0, en 5-1 i fer una defensa mixta, i en atac pot jugar amb els tres petits, que et poden complicar la vida amb les penetracions, però també pot apostar pels xutadors des de fora. En definitiva, que tenen moltes eines i haurem d’oferir la nostra millor versió”, ressaltava ahir el tècnic català. El tècnic castellà feia una lectura similar: “Quan arribes aquí qualsevol detall compta i en les últimes edicions s’ha pogut comprovar. Et fas un fart de mirar vídeos i intentes preparar fins al mínim detall. A més, els dos equips hem tingut molt temps de preparació.” Amb tot, la principal preocupació del tècnic del Vardar, escollit millor entrenador de la competició, és l’estat de forma de Gonzalo Pérez de Vargas, que ha estat designat millor porter de la lliga de campions. “La clau serà que Gonzalo no agafi gaires pilotes, perquè últimament n’està aturant una vintena per partit”, va sentenciar. A més de Gonzalo, també figura en el set ideal Víctor Tomàs com a extrem dret, i el jugador del Vardar Alex Duixebàev com a lateral dret.

En la llista de premiats, però, el que s’emporta la palma és el París Saint-Germain, que hi té Uwe Gensheimer (extrem esquerre), Mikkel Hansen (lateral esquerre), Nikola Karabatic (central) i Luka Karabatic (defensor), a banda de Nedime Remili, escollit millor jove. La llista de guardonats la completa el futur pivot blaugrana Ludovic Fàbregas (Montpeller). Tot i la constel·lació d’estrelles, Karabatic preveu que la primera semifinal contra el Veszprém de Xavi Sabaté (15.15 h, per Esport3) serà un combat físic: “Tots els partits que hem jugat contra ells han estat molt durs, amb molt contacte. El Veszprém defensa molt bé, amb molta intensitat.”