Remuntada en cinc sets per passar a vuitens

Ho va tenir tot en contra, però es va saber mantenir en tot moment dins del partit, va remuntar i es va emportar la victòria en cinc sets (6-2, 3-6, 5-7, 6-2 i 6-1) i la classificació per als vuitens de final de Roland Garros. Albert Ramos, el dinovè cap de sèrie, va derrotar en un llarg (3h42) i dur partit el francès Lucas Pouille –16è favorit–, que amb el públic completament al seu favor es va situar amb un avantatge d’un set a dos, però no va poder rematar. El mataroní en cap moment va perdre la serenitat i va saber aprofitar la irregularitat del seu rival, que va combinar bons cops guanyadors amb moltes errades no forçades.

El mataroní va dominar el primer set, en el qual va tenir força ocasions per trencar el servei del seu rival, i ho va fer dos cops. En el segon parcial, Pouille va fer un break en el segon joc i el va saber mantenir contra un Ramos a qui li costava guanyar el seu servei. En el tercer set, la xarxa es va aliar amb el francès i totes les boles que la tocaven queien a favor seu. El maresmenc va tenir una pilota per guanyar aquest set, però el va acabar perdent. Això no el va ensorrar, sinó que amb lluita, actitud i coratge va iniciar la remuntada i va guanyar els dos darrers sets. En els vuitens de final Albert Ramos s’enfrontarà amb Novak Djokovic, el segon favorit i campió l’any passat.

El serbi també va necessitar cinc sets i tres hores i divuit minuts per accedir als vuitens. L’argentí Diego Schwartzman li va complicar molt el partit i només va cedir en els dos darrers sets, perdent per 5-7, 6-3, 3-6, 6-1 i 6-1. A Djokovic li va costar agafar el ritme de joc, però va reaccionar com un campió i es va imposar clarament en els dos darrers sets.

La més clara de Nadal

La victòria de Rafael Nadal per 6-0, 6-1 i 6-0 contra el georgià Nikoloz Basilaixvili en una hora i mitja és la més clara del manacorí en els 77 partits que ha jugat en les seves tretze presencies a Roland Garros. L’anterior era de l’any 2012, quan va guanyar l’argentí Juan Mónaco per 6-2, 6-0 i 6-0. El quart favorit no va tenir cap problema per superar el número 63 del món, que va cedir els primers onze jocs abans de poder guanyar l’únic que va sumar. El proper rival del manacorí serà el castellonenc Roberto Bautista (17), que va derrotar per 6-3, 6-4 i 6-3 el txec Jiri Vesely. La jornada va viure la retirada de dos jugadors per lesió. El belga David Goffin va relliscar i es va fer mal al turmell dret, mentre que el jugador d’Albacete Guillermo García López es va ressentir dels problemes físics que tenia des de l’inici del torneig.

La campiona, endavant