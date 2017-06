El Vardar tomba el Barça a Colònia (26-25)

El Barça no podrà lluitar demà contra el PSG per la desena copa d’Europa en caure aquesta tarda contra el Vardar macedoni (26-25) en un partit que s’ha resolt en les últimes jugades. Un gol del croat Luka Cindric a un segon del final ha certificat el triomf del Vardar, que en la segona part ha portat el ritme del partit. El Barça ha viscut de les aturades de Gonzalo Pérez de Vargas i sobretot dels gols de Lazarov, que ha fet el 25-25 a 40 segons del final en el seu penúltim partit amb l’equip de Xavi Pascual. Abans del partit del Barça, el PSG ha eliminat el Veszprém de Xavi Sabaté també per un gol (27-26).