Murray torna a la terra

Fins ara no havia exhibit el seu potencial sobre terra batuda. De fet, la seva temporada era més que discreta en qualsevol superfície, però ahir l’escocès Andy Murray (1) va alçar la veu derrotant Juan Martín del Potro (29) per 7-6 (8), 7-5 i 6-0 perquè ningú no gosi excloure’l, almenys de moment, a l’hora d’enumerar els favorits al títol de Roland Garros, corona que mai no ha assolit. El partit de la jornada va viure un primer set de quirats, però la batalla va anar decreixent a mesura que el físic de Del Potro –amb molèsties als adductors– i la seva capacitat mental per assumir els mastegots rebuts el van anar desgastant. Murray se les haurà en els vuitens amb el vencedor del partit entre el rus Karen Khatxanov i el nord-americà John Isner, suspès per la pluja amb 7-6 (1) per al rus. També es va quedar a mitges el duel asiàtic entre el japonès Kei Nishikori (8) i Hyeon Chung. El nipó anava guanyant per 7-5, 6-4, 6-7 (4) i 0-3. Gael Monfils (15), per la seva banda, guanyava per 6-5 en el derbi francès contra Richard Gasquet (24). Quatre partits de noies no van ni començar.

Del Potro, que feia quatre anys que no jugava a Roland Garros, va clavar la primera queixalada amb un break en el tercer joc. Murray, pressionant sobre el segon servei rival, va renéixer en el desè joc, un trencament consumat en el moment precís (5-5). El set, colossal, va arribar al tie-break perquè Murray va salvar dues pilotes favorables a Del Potro per decidir-lo. En el desempat, Murray va malbaratar dues pilotes de set amb 6-4, Del Potro una altra amb 6-7 –doble falta– i l’escocès en va salvar una quarta: 8-8. Tant la qualitat dels punts com la tensió anaven creixent exponencialment. Una deixada brutal –recurs sovint utilitzat per Murray– li va concedir la tercera pilota de set (9-8) i la va aprofitar (10-8). Ofuscat, Del Potro, que va enviar una dreta paral·lela a fora per poc confirmada pel jutge de cadira, el brasiler Carlos Bernardes –prèvia consulta amb el jutge de línia, perquè no sabia on era el bot–, es va repenjar a la xarxa pensatiu, decebut per les oportunitats perdudes, durant uns segons. La batalla emocional, tàctica i tècnica havia durat 84 minuts. Certament, el de Tandil no va digerir bé la decepció parcial. Murray va ensumar sang i s’hi va llançar a la jugular (2-0). El campió de la copa Davis va reaccionar amb orgull igualant el break, però Murray va burxar de nou la ferida (7-5). Físicament destrossat i amb Murray cada cop més inspirat, l’argentí no va aguantar el ritme en el tercer acte (6-0).

Tampoc no va fallar el suís Stan Wawrinka (3), que va salvar dues pilotes de set en contra davant de l’indesxifrable italià Fabio Fognini i el va acabar apallissant: 7-6 (2), 6-0 i 6-2. El seu rival serà Monfils o Gasquet.