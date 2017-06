Festival sobre rodes

Per als fabricants i les botigues de bicicletes ni el ciclisme de muntanya ni el de carretera és ara mateix el que domina el mercat. Les bicicletes elèctriques han arribat per quedar-se. N’hi ha de tots els preus i de tots els tipus, des de l’oferta que fa per al Sea Otter la marca catalana Emovity –uns 1.800 euros–fins als models més exclusius d’una multinacional com Giant, que s’acosten als 9.000 euros. Els clients que demanen aquestes bicicletes, sobretot les de BTT, volen poder sortir d’excursió per rutes exigents amb la possibilitat de poder engegar el motor en les pujades més difícils. Totes les grans marques s’han abocat a aquest nou sector. Les bicicletes estan equipades amb bateries de liti que es carreguen a casa i l’autonomia depèn de la mida. Les marques n’ofereixen de tota mena. Per als sibarites del ciclisme de competició també hi ha bicicletes com les que porten els grans professionals, mai per sota dels set mil euros. De triatló, un esport cada vegada més de moda, també s’estan fabricant models específics gairebé de luxe.