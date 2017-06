Cindric aparta el Barça de la final

Horacek i Novotny. Exclusions: Cupic (17’), Maqueda (28’) i Stoilov (38’), per part del Vardar; i Tomàs (14’), Sorhaindo (20’ i 41’), Entrerríos (27’) i N’Guessan (38’), per part del Barça.

FC BARCELONA LASSA: Gonzalo; Tomás (1), Mem (2), Viran, Sorhaindo, Jícha (1), Valero Rivera (4, 3 p.) –set inicial–; Entrerríos (1), Jallouz (3), Syprzak (3), N’Guessan (3), Noddesbo, Lazarov (6) i Ristovski (p.s.). HC VARDAR: Sterbik; Cupic (7, 5 p.), Duixebàev (7), Moraes, Cindric (4), Borozan (5), Dibirov –set inicial–; Stoilov, Karacic (2), Abutovic, Cañellas, Xiskarev, Maqueda (1), Marzenic i Milic (p.s). PARCIALS: 1-2,4-5, 6-8, 9-10, 10-11, 13-12; 15-14, 17-16, 19-18, 21-20, 22-23 i 26-25. ÀRBITRES: Horacek i Novotny. Exclusions: Cupic (17’), Maqueda (28’) i Stoilov (38’), per part del Vardar; i Tomàs (14’), Sorhaindo (20’ i 41’), Entrerríos (27’) i N’Guessan (38’), per part del Barça. PÚBLIC: uns 20.000 aficionats van omplir el Lanxess Arena de Colònia.

TELEKOM VESZPRÉM: Mikler; Alilovic (p.s.), Ivancsik, Ilic (1), Palmarsson (1), Gajic (5 p.), Nilsson (2), Nagy (6), Ugalde, Marguc (5), Rodríguez, Terzic, Blagotinsek (2), Sulic (1) i Lekai (3). PARÍS SAINT-GERMAIN: Omeyer; Skof (p.s.), Gensheimer (7, 2 p.), Mollgard, Accambray, Stepancik (1), Kounkoud, Barachet, Remili (3), Abalo (2), L. Karabatic (1), Hansen (7, 1 p.), Narcisse (3), Nielsen (2), N. Karabatic (1) i Nahi. PARCIALS: 3-2, 4-5, 6-7, 7-8, 8-9, 11-11; 13-14, 16-18, 18-19, 22-22, 24-26 i 26-27. ÀRBITRES: Nachevski i Nikolov. Exclusions: Sulic (2’), Lekai (20’) i Nilsson (56’), per part del Veszprém; i Remili (23’) i Hansen (42’), per part del PSG. COMENTARI: el París Saint-Germain va sortir victoriós del combat físic i molt equilibrat que va mantenir amb el Veszprém, que en la seva quarta participació seguida a Colònia se n’anirà també sense premi. Mikkel Hansen i el pitxitxi de la competició, Uwe Gensheimer, amb 7 gols cadascun, van liderar l’atac del conjunt francès contra un equip magiar que en aquesta ocasió va trobar a faltar la punteria de dos dels seus referents, Momir Ilic i Aron Palmarsson. El PSG es va escapar en dues ocasions per tres gols de diferència (4-7 i 16-19) i en el tram final va saber defensar el seu avantatge quan Nagy va situar l’equip de Xavi Sabaté a un sol gol de forçar la pròrroga.

La desena copa d’Europa haurà d’esperar. Una genialitat del talentós central croata Luka Cindric tres segons abans del final va resoldre a favor del Vardar els molts duels que es van viure ahir en la segona semifinal al majestuós Lanxess Arena i va estroncar les esperances del Barça d’accedir a la final amb el París Saint-Germain. Per contra, haurà de tancar la seva sisena participació en vuit edicions de la final a quatre de Colònia amb la sempre ingrata pugna per la tercera posició. El seu rival serà el Veszprém hongarès, dirigit pel català Xavier Sabaté (15.15 h, per Esport3).

El partit entre els dos líders de grup de la lliga de campions va complir les expectatives i, com s’esperava, va ser també una batalla tàctica des de les banqueta, entre el català Xavi Pascual i el val·lisoletà Raúl González. Un altre dels duels que focalitzava totes les mirades era el de la porteria, que va acabar pràcticament en taules. El millor porter de la competició, Gonzalo Pérez de Vargas, va signar 13 aturades, amb un 37% d’efectivitat, i el seu homòleg a l’àrea rival, el veterà Arpad Sterbik va acabar amb 14, i un idèntic 37%. En atac, a Kiril Lazarov no li va tremolar el braç contra els seus compatriotes i va ser el màxim golejador blaugrana, amb sis dianes. Per part del Vardar, van brillar especialment el croat Ivan Cupic (7), infal·lible tant des del punt de penal com des de l’extrem, i Alex Duixebàev (7), molt efectiu tant en les penetracions com en els contraatacs. Amb aquest panorama d’equilibri total, la mobilitat i la clarividència de Luka Cindric, servint pilotes als seus laterals i anotant gols decisius, va ser determinant. En l’última acció, el menut central croat es va escapolir de la defensa blaugrana, que no va poder aturar el joc amb una falta en el tercer encreuament, i va sorprendre Gonzalo amb un llançament inversemblant fora del seu abast. L’eufòria va ser macedònia i la frustració, catalana, tot i que la derrota no pot, ni de bon tros, tacar la magnífica trajectòria del conjunt blaugrana en una campanya clarament de renovació.

En el tram inicial, el Barça havia colpejat primer. Amb un joc molt fluid i bones intervencions de Gonzalo, l’equip blaugrana va començar més endollat que el seu rival i es va apuntar un primer parcial de 5-8. La rèplica del Vardar va venir gràcies a la mà del canoner montenegrí Vuko Borozan, que treia les teranyines de la porteria blaugrana i ajustava el resultat després de la seva cinquena diana (9-10). González apostava per la defensa 5-1, alternant Timur Dibirov i el vallesà Joan Cañellas com a jugadors avançats. El duel entrava en una nova dimensió i es convertia en un frec a frec total amb intercanvi de cops a totes dues bandes. Un gol d’Igor Karacic després d’una exclusió molt discutible a Raúl Entrerríos situava el conjunt macedoni per primer cop amb avantatge (12-11). El Barça va poder restablir l’equilibri abans del descans, però Kamil Syprzak va topar amb Arpad Sterbik, que en el tram final ja havia abaixat la persiana, cosa que agraïen els seus companys.

La segona meitat seguia amb el mateix guió, amb el Vardar més còmode a la pista i amb més control de la situació. La segona exclusió de Cédric Sorhaindo (41’) empenyia el Vardar cap amunt (19-17). El Barça responia amb el seu principal canoner, Kiril Lazarov, que donava oxigen al seu equip. El conjunt blaugrana salvava el moment més delicat del partit amb un canvi defensiu. Un contraatac culminat per Aitor Ariño i una penetració de Timothey N’Guessan donaven la iniciativa als catalans (21-22) després de molts minuts d’anar a remolc. A partir d’aquí, frec a frec fins al final. Cindric tornava a col·locar els seus al davant (25-24). Lazarov empatava quan faltaven 21 segons per al final amb una jugada assajada, però Cindric no estava disposat a anar la pròrroga i va signar la sentència en el minut 39:57.