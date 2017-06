Fent bo el rànquing

Fernando Belasteguín i Pablo Lima van alçar ahir l’Estrella Damm Barcelona Master davant la seva gent. “Fa 14 anys que el Polo em va obrir les seves portes i guanyar aquí sempre em fa il·lusió”, va dir ahir el número 1 mundial dels darrers 15 anys, que ahir va disputar la final 250 de la seva carrera. Bela es va mostrar satisfet pel triomf, però també per la manera amb què la millor parella del món va superar Paquito Navarro i Sanyo Gutiérrez, parella número 2 del rànquing. En la reedició de les tres primeres finals de l’any –les dues primeres van caure de la banda de Navarro i Gutiérrez–, els número 1 mundial van atropellar els seus rivals, que van acusar moltíssim les errades no forçades, clau en aquests nivells de competició. La igualtat en el marcador es va mantenir fins al setè joc, en què Bela i Lima van decidir pujar un punt la intensitat del duel. Bela, que ahir va estar molt fi durant els gairebé seixanta minuts que va durar el partit, va desplegar un repertori de cops magnífic i Lima va deixar anar la potència del seu braç esquerre amb esmaixades espectaculars. Tot i les genialitats de l’andalús Paquito Navarro, que va fer les delícies dels espectadors amb cops defensius per sota les cames, els número 1 van assolir el break. El cop anímic va ser gran per a la parella número 2 del món, que ja no va saber reaccionar i, després que Bela i Lima consolidessin el trencament, van tornar a cedir el seu servei (6-3).

Els gestos corporals de les dues parelles denotaven que seria complicat que en el segon set s’invertissin les tendències. I les pistes que donaven les cares dels jugadors van convertir-se en fets perquè el segon set encara va tenir menys història. Bela i Lima van acabar adjudicant-se el títol per un contundent 6-3 i 6-1.

Sense premi català

Més competida va ser la final femenina. La barcelonina Lucía Sainz, fent parella amb la menorquina Gemma Triay, volia seguir les passes de la reusenca Ari Sánchez, que, en la primera prova de la temporada, a Santander, va fer saltar la banca adjudicant-se el primer títol de Masters de la seva carrera. Però no va poder ser. Van posar les coses molt complicades les germanes Sánchez Alayeto, que van situar-se amb un 3-0 i dos breaks en un tancar i obrir d’ulls. Sainz i Triay van entrar en el partit a partir del quart joc, però ja era massa tard per recuperar l’avantatge perdut (6-4). En el segon set, però, la millora exhibida es va traduir en forma de trencament en el segon joc, que va servir perquè la catalana i la menorquina empatessin el duel (6-3). En el tercer i definitiu set, però, les germanes Sánchez Alayeto es van mostrar molt sòlides en els moments calents, i Triay i Sainz van acusar l’esforç de les semifinals, en què van haver de remar molt per deixar al voral les número 1. De fet, el partit es va haver d’aturar perquè els metges atenguessin la menorquina, que es queixava de la planta del peu i de dolors al braç. Dos trencaments consecutius van sentenciar el duel i van deixar sense premi la barcelonina Lucía Sainz i Gemma Triay. Mapi i Majo Sánchez Alayeto sumen dos títols aquest curs.