El campió el fa fora

Just un any després d’haver guanyat el seu títol a la terra batuda de París, Garbiñe Muguruza va ser eliminada en els vuitens de final de Roland Garros. La catalana d’origen veneçolà va ser superada per la francesa Kristina Mladenovic per 1-6, 6-3 i 3-6 en dues hores de partit. Tot el suport que Muguruza va tenir del públic francès fa un any se li va girar en contra en aquesta ocasió, en què s’enfrontava a una jugadora local. La catalana va marxar de la pista Suzanne-Lenglen disconforme amb l’actitud que van tenir amb ella els aficionats. La quarta favorita i defensora del títol va jugar a remolc de la rival en moltes fases del partit i no va saber aprofitar la irregularitat de la tretzena cap de sèrie. Kristina Mladenovic va fer un total de setze dobles faltes i només va entrar la meitat dels primers serveis durant el partit, però ho va combinar amb cops guanyadors en els moments importants, que van impedir que Garbiñe Muguruza aprofités el seu desencert. La catalana va cometre moltes errades no forçades (33) i en sis ocasions va cedir el servei. La campiona va iniciar el partit amb una doble falta i cedint el servei, i ja no es va recuperar en el primer set, que va acabar perdent per 1-6. En el segon set, Garbiñe Muguruza va trencar el servei de la rival en el primer joc, es va situar amb un 4-1 gràcies a un segon break i es va emportar la victòria per 6-3. Kristina Mladenovic va iniciar el tercer set com el primer, trencant el servei de la catalana, i després, amb el suport del públic, va mantenir el seu, fins que va aconseguir un nou break en el novè joc que li va servir per adjudicar-se el set, la victòria i la classificació per als quarts de final.