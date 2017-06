De cap als quarts

Karen Khatxànov és un prometedor tennista rus de 21 anys que, al costat del tècnic Galo Blanco, l’home que va rellançar el canadenc Milos Raonic, està progressant amb convicció. És el 53è de l’ATP i ja ha guanyat un títol. Té futur. Però Andy Murray és el número 1, és un mestre amb una classe innata i se la sap molt llarga. Certament aquest any no està o encara no havia estat bé, però el triomf clar i net que va obtenir en tres sets dissabte davant de Juan Martín del Potro va esvair dubtes i li ha conferit un grau de confiança que fins ara no havia tingut aquest curs sobre terra. Ahir va exterioritzar aquest renovat estat i va ser molt superior al rus. El va esbandir en tres sets en què pràcticament no va evidenciar fissures. Eficient amb el servei –70% dels punts guanyats amb el primer i un inversemblant 78 amb el segon, que acostuma a ser sempre inferior– i sense fer la impressió de desgastar-se excessivament, Murray reitera la seva candidatura al títol: 6-3, 6-4 i 6-4. L’escocès va resoldre el primer acte amb un trencament i en va necessitar un parell en el segon. El break en el primer joc del tercer set va ser el principi del final. Khatxànov va ressorgir en el vuitè joc amb un trencament quan semblava que ja enfilava el camí cap a la dutxa (4-4), però no va saber concretar la reacció amb el seu servei i Murray li va endossar un contrabreak mortal (5-4).

El britànic tindrà demà un compromís dels que cal remarcar en l’agenda davant del japonès Kei Nishikori (5), que té el mal costum de fallar en les grans cites a pesar d’una classe innegable. Ahir l’asiàtic va arrencar amb un ensurt i es va haver d’espavilar davant del madrileny Fernando Verdasco en un partit esquizofrènic: 0-6, 6-4, 6-4 i 6-0.

Fent mal amb la dreta tot i que el seu cop de capçalera és el revés a una mà –probablement, un dels millors del circuit–, el suís Stan Wawrinka (3), campió a París el 2015, va derrotar el francès Gael Monfils amb autoritat, tot i haver de gestionar dos primers sets molt igualats: 7-5, 7-6 (7) i 6-2. Accedeix als quarts per quart cop i per tercer any seguit, reclamant el seu lloc entre els grans –atresora tres títols de Grand Slam–, posició preferent que sovint s’obvia en les llistes de favorits dels grans tornejos a pesar dels ensurts que ha donat en els últims anys. El segon set va ser clau. Wawrinka el va tancar amb una volea a la xarxa en el tie-break en la cinquena pilota de què va disposar i Monfils, gran recuperador des del fons, es va esbravar. L’helvètic se les haurà contra el croat Marin Cilic (7). Ferm, el campió de l’obert dels Estats Units del 2014, es va desfer del sud-africà Kevin Anderson per 6-3, 3-0 i retirada per lesió a la cuixa esquerra. Encara no ha cedit cap set. De fet, cap rival no li ha esgarrapat ni quatre jocs en un mateix acte. Wawrinka també ha guanyat tots els sets que ha jugat.

Els quarts arrenquen avui amb els duels entre Rafa Nadal (4) i Pablo Carreño (20) i el partit entre Novak Djokovic (2), el campió, i l’efervescent Dominic Thiem (6).