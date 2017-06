La pluja entra en joc a París

El comitè de directors de la Federació Internacional de Tennis (ITF) ha aprovat un seguit de reformes per a la copa Davis masculina i la copa Federació femenina. La més destacada és que els partits individuals de la copa Davis es jugaran al millor de tres sets i no de cinc com s’està fent actualment. Els partits de dobles de dissabte, però, es continuaran jugant a cinc sets. Les mesures havien estat suggerides pels comitès de les dues competicions i ara falta la seva aprovació definitiva en l’assemblea general anual de la federació internacional, que es farà a l’agost. En aquesta assemblea també s’estudiarà si es canvia el format del grup mundial de la copa Federació i s’amplia el nombre de països per aquesta primera divisió. Entre les reformes aprovades i que es presentaran a l’assemblea hi ha que els equips finalistes de la copa Davis i la copa Federació seran els amfitrions en la primera eliminatòria de l’any següent i que el que costa organitzar la competició es reduirà. El president de la ITF, David Haggerty, va dir respecte a les noves mesures: “La copa Davis i la copa Federació són de les competicions més icòniques de l’esport, però no hi ha dubte que alguns canvis poden maximitzar el seu potencial”, i va mostrar la seva seguretat que s’aprovaran en l’assemblea.