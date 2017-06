El relleu era a casa

Eren dos quarts d’una d’ahir quan, a la sala de premsa del Palau, el Barça feia públic el que tothom esperava: que Edu Castro serà l’entrenador del primer equip d’hoquei, ocupant el lloc de Ricard Muñoz, de qui ha estat ajudant les quatre últimes temporades. Castro, que té una dilatada experiència a les banquetes de molts equips catalans, va aparèixer acompanyat del directiu responsable de la secció, Josep Ramon Vidal-Abarca; del director d’esports professionals, Albert Soler, i del director esportiu de la secció, Toni Miró, i va deixar clar que, a més de ser clar i directe, el seu discurs fuig dels tòpics. “Vaig acceptar la proposta de seguida. No vaig fer un pas enrere, ni per agafar empenta. Va ser, exactament, el 3 de juny de 2017, a les 15.45 h, a la Corunya, unes hores abans de jugar contra el Liceo”, revelava en una de les seves respostes. “Estic molt agraït al club perquè quan m’ho van comunicar vaig notar que estaven il·lusionats. Creuen en mi i, per a mi, això és molt important”, deia també.

Tot i la confiança que ha rebut des dels despatxos, el contracte d’Edu Castro serà només per una temporada, més una altra d’opcional. “És un repte per a ell, el projecte es pot allargar molts anys”, comentava, responent sobre aquesta qüestió, Toni Miró. “Un any és moltíssim. Una passada. M’és igual, no penso en el futur. El futur és incert i, per tant, perillós”, deia Edu Castro, per la seva banda. El tècnic, nascut a Pontevedra i establert a l’Hospitalet, va dedicar paraules d’agraïment a Ricard Muñoz, que presenciava l’acte –“gràcies per posar les bases d’un equip guanyador”–, i va encoratjar la plantilla que entrenarà el curs vinent: “Tenim el compromís de guanyar, però també tenim un compromís estètic.” En un evident gest de complicitat amb els seus jugadors, que també seien a la sala de premsa del Palau, Castro va explicar també quina va ser la reacció del vestidor en saber que ell seria el nou entrenador: “Han quedat sorpresos, m’han mirat i jo he volgut fer un acudit. He tingut una rebuda molt cordial, molt afectuosa i molt sincera.”

En una jornada que va qualificar com a “molt especial”, Edu Castro es va permetre, fins i tot, llançar una cita filosòfica: “David Hume diu que no es pot deixar parlar una persona massa temps perquè s’acaba tirant flors a ella mateixa.” Amb tot, no va pecar de falsa modèstia quan li van preguntar si s’esperava que li oferissin ser el primer entrenador del Barça. “Sí, perquè m’estimo molt a mi mateix, perquè he entrenat molts anys i perquè s’ha de ser ambiciós a la vida. Hi ha moltes persones capacitades per portar el Barça i jo en soc una. Sincerament”, va etzibar. Pel que fa a quina serà la idea de joc que voldrà practicar, el gallec va pensar en un dels pares de l’estil Barça, Paco Seirul·lo. “Entrenar és evolucionar. Però, com diu Seirul·lo, l’evolució ha d’acabar en revolució. Ens caracteritza una fèrria defensa, treballada en alguna cosa més que trobar el defecte del rival. I un atac que busca la mobilitat de la bola, un ritme de creació alt i la cerca d’espais per aprofitar la qualitat dels nostres jugadors. El nostre compromís és que, quan la defensa rival estigui ben col·locada, fem un joc atractiu.”