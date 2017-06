Exemple de caràcter

Ona Meseguer (Barcelona, 1988) i Laura López (Madrid, 1988) van rebre ahir la insígnia d’argent del CN Mataró com a agraïment a la seva contribució a les millors temporades de l’entitat maresmenca, coronades amb els títols de la copa LEN i de copa (2016), i la classificació per a la final a quatre de l’Eurolliga, a Kirixi (2017). L’Ona i la Laura, dues de les components de la generació daurada de la selecció espanyola en el subcampionat olímpic de Londres el 2012 i el títol mundial a Barcelona el 2013 com a colofó, han acabat fent arrels a Mataró i abandonen l’etapa competitiva al màxim nivell després d’haver col·laborat decisivament en la fita històrica d’haver-se classificat per a la fase final de la màxima competició continental.

En l’acte, organitzat pel CN Mataró a l’Hotel Atenea, s’hi van sumar totes les institucions: des de l’Ajuntament, amb la presència de l’alcalde, David Bote; la secretaria general de l’Esport, amb Santi Siquier, i les federacions espanyola i catalana de natació, amb el president Enric Bertran. En tots els parlaments es va insistir en la capacitat competitiva i de sacrifici de les dues protagonistes de l’acte. “Heu ajudat a crear la personalitat d’aquest equip, el seu caràcter lluitador i competitiu que ens ha fet arribar al màxim nivell”, va subratllar Joan Gros, el president del CN Mataró. En aquest sentit, va recordar dues anècdotes dels quarts de final a Budapest, en què l’Ona va jugar, tot i haver-se trencat un dit del peu abans del partit, i la Laura va acabar el duel amb el nas ensangonat després d’unes diferències amb una rival. L’Ona es va iniciar al Montjuïc i la Laura al Cuatro Caminos de Madrid. Totes dues han traçat una llarga trajectòria en diverses entitats però en el tram final han brillat especialment en el CN Mataró, on s’han estat quatre temporades. “Ja us hem adoptat com a mataronines”, va destacar Francesc Casabella, el CEO de La Sirena, el patrocinador principal de l’equip. De fet, totes dues s’han establert a la capital maresmenca amb les seves respectives parelles.

Tant Meseguer com López han tingut el mèrit de decidir personalment el moment de la seva retirada, al màxim nivell, i amb el seu futur professional encarrilat. La barcelonina treballa com a dissenyadora industrial en una empresa de Rubí i la madrilenya exerceix de fisioterapeuta en diversos centres de Mataró i el Maresme. “Ho tinc assumit perquè he estat jo qui ha decidit deixar-ho. Marxava cada dia a dos quarts de sis del matí i no arribava a casa fins a les onze de la nit, i a més m’havia d’entrenar sola”, argumenta l’Ona per justificar la seva retirada en uns mesos molt complicats perquè havia de compaginar la feina amb els entrenaments. “Algun dia havia d’arribar aquest moment i així tindré més temps per dedicar-me a la feina”, replica la Laura. Totes dues coincideixen a destacar com a grans fites esportives de la seva carrera la plata olímpica i l’or mundial, amb la selecció espanyola, i la copa LEN i la classificació per a la fase final de l’Eurolliga, amb el CN Mataró.

En l’acte no hi van faltar els pares de les dues homenatjades, algunes companyes de l’equip, i Florin Bonca, l’entrenador que ha tingut cura del CN Mataró en les últimes temporades. “Sempre han donat el cent per cent en atac i en defensa, i han estat un exemple de sacrifici i il·lusió”, va sentenciar.