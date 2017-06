El clàssic d’aquest any

L’enfrontament més clàssic d’aquest any, en concret del darrer mes i mig, es tornarà a repetir en una semifinal de Roland Garros: Rafael Nadal jugarà contra Dominic Thiem. El manacorí i l’austríac s’han enfrontat en els últims tres tornejos importants. A final d’abril, Nadal va guanyar Thiem en la final del Godó, i va fer el mateix en la final del Masters 1.000 de Madrid. A Roma es van trobar en els quarts de final i el triomf va ser per a l’austríac. Un altre fet habitual en aquesta primera part de la temporada és que Novak Djokovic no guanyi títols ni arribi a les finals, i a París li ha tornat a passar.

Rafael Nadal, el quart favorit, només va estar cinquanta minuts a la pista, ja que el seu rival, l’asturià Pablo Carreño (20), es va haver de retirar en el segon set per lesió, amb 6-2 i 2-0 en el marcador. El manacorí va sortir concentrat i decidit i es va emportar el primer set 6-2. Pablo Carreño va demanar assistència mèdica entre els sets perquè en un servei s’havia fet una estrebada a l’abdomen. Tot i que va iniciar el segon set, després del 2-0 va decidir retirar-se.

El duel entre el segon favorit i defensor del títol, Novak Djokovic, i el sisè cap de sèrie, Dominic Thiem, es preveia molt disputat i apassionant, però es va decidir a favor de Thiem per un inesperat 7-6 (5), 6-3 i 6-0. En el primer set cada un va trencar el servei del rival en dues ocasions, i un únic joc va durar quinze minuts. Es va arribar al tie-break i l’austríac es va imposar 7-6 (5). En el segon set, Thiem va fer un break en el segon joc i després va controlar Djokovic fins a imposar-se 6-3. El serbi no va poder reaccionar, va acabar fora del partit i va perdre el tercer set 6-0. Novak Djokovic segueix amb la seva temporada irregular, en què només ha guanyat el torneig de Doha, el primer que va disputar en el mes de gener, i no ha arribat a cap més final fins a l’abril en el Masters 1.000 de Roma, l’últim torneig abans de Roland Garros.

Semifinal repetida