Traca final de copa a Lleó

El FC Barcelona Lassa i el Fraikin BM Granollers tancaran la temporada aquest cap de setmana en la copa del Rei a Lleó, que estrena format amb una intensa final a vuit que s’enllestirà amb tan sols tres jornades. L’equip granollerí obrirà el foc contra el Bidasoa Irún (12.30 h) i a primera hora de la tarda (16.30 h) el Barça se les heurà amb el Bada Osca, que en l’última jornada de lliga ja va estar a punt de fer saltar la banca al Palau Blaugrana (30-29).

Si els conjunts catalans surten victoriosos d’aquest envit es veuran les cares demà, en la primera semifinal (18 h). En aquest moment del curs cap dels dos equips arriba a la competició en plenitud. El Barça s’haurà de refer del desgast físic i anímic que va significar la final a quatre de Colònia. “Ens hem entrenat poc i ben just per preparar de la millor manera possible el partit contra l’Osca. A Colònia ja vam arribar justets en algunes qüestions, i dos partits d’aquest nivell t’obliguen a donar-ho tot, però és el que hi ha. No deixem de ser el Barça i demà [per avui] sortirem al camp amb tot el que tinguem, ja veurem el que és”, explicava el tècnic blaugrana Xavi Pascual. En aquest sentit, serà providencial l’aportació d’Antonio Garcia, que no va jugar la competició europea i podrà donar oxigen a la primera línia blaugrana, castigada per la lesió de Lasse Andersson i els problemes físics que arrosseguen Wael Jallouz i Filip Jícha. Per Antonio Rama, que debuta com a primer entrenador del Fraikin Granollers perquè Carlos Viver és a Ucraïna amb la selecció espanyola femenina, el principal maldecap és la posició de lateral dret per les baixes d’Álex Márquez i Mamadou Gassama. “Jorge Silva [l’únic esquerrà] s’està entrenant bé i té confiança, amb la qual cosa haurem de buscar la manera de donar-li descans, i més si la competició s’allarga”, admet el nou primer entrenador granollerí.

Comiats