Gran festa sorpresa

La precoç letona Jelena Ostapenko i la intel·ligent romanesa Simona Halep (3) van fer vibrar ahir el públic de la Philippe Chatrier i jugaran demà la final de Roland Garros. A Ostapenko no li va tremolar el pols en el partit més important de la seva encara incipient carrera i va superar la suïssa Timea Bacsinszky (30). En un duel colossal i d’estils contraposats, Halep, finalista el 2014, va apel·lar a la seva infinitat de recursos i al seu estat físic per minimitzar el poder ofensiu de la txeca Karolina Pliskova (2): 45 cops guanyadors.

Dinamita pura, Ostapenko (47a) no es va estar de res el dia del seu vintè aniversari i és la primera letona que accedeix a la final d’un Grand Slam. La deixebla de la valenciana Anabel Medina des de fa un mes és una màquina de fabricar cops guanyadors –50–, tant amb la seva dreta virtuosa com amb el revés. Ni el resultat ni el moment no la intimiden. De vegades, evidentment, la seva voracitat té contraindicacions. En el setè joc del segon set i amb 40-0, per exemple, va encaixar un break fatal. Però l’atac indiscriminat és la seva filosofia i ahir hi va ser fidel malgrat 45 errors. Bacsinszky, que també feia anys –28–, va sobreviure evitant el cos a cos. Tot i una gran actitud defensiva i un revés a dues mans de gran nivell que li va servir per moure Ostapenko, no va poder contenir l’allau d’inspiració de la letona: 7-6 (4), 3-6 i 6-3 en dues hores i 25 minuts. El segon partit va ser una oda al tennis, amb intercanvis plens d’intenció i de potència. Halep se’l va fer seu en el tercer acte amb dos trencaments en el quart i el vuitè joc davant d’una Pliskova que va buscar sempre les línies però que va ser inferior en els desplaçaments laterals: 6-4, 3-6, i 6-3 en dues hores.