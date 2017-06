Dovizioso se’n surt millor

Victòria d’Andrea Dovizioso al circuit de Barcelona-Catalunya, seguit de les dues Repsol Honda, que han dominat tots els entrenaments del cap de setmana però que no han pogut fer-ho en la cursa. Dani Pedrosa, que sortia des de la pole, ha evitat que Lorenzo s’escapés a les primeres voltes. Quan el vallesà i Márquez han superat al mallorquí tampoc han pogut obrir forat i han vist com Dovizioso se’ls enganxava. En la recta, l’italià ha aprofitat la velocitat punta de la seva Ducati per situar-se primer i ja no ha abaixat els braços fins la bandera de quadres, aconseguint així la segona victòria consecutiva amb la Ducati, fet que no aconseguia ningú des que ho va fer Stoner en el 2010. Márquez ha intentat seguir a l’estela de la Ducati però s’ha hagut de conformar amb la segona posició, i Pedrosa ha completat el podi.

Jorge Lorenzo ha acabat quart i les dues Yamaha, que han patit de valent, han acabat entre els deu primers. Rossi, que ha fet un tram inicial de cursa remuntant, ha estat vuitè, i Viñales, desè, a 28 segons del guanyador.

Malgrat la mala cursa, Maverick Viñales manté el lideratge del campionat amb 111 punts, seguit de Dovizioso (104 punts), Márquez (88), Pedrosa (84) i Rossi (83).