Dyego il·lumina el camí

La final de la lliga 2017/18 es trasllada al Palau. Després del triomf als penals dels blaugrana en el duel inaugural i l’àmplia victòria dels madrilenys en el segon assalt, el focus se situa avui (21.30 h, Esport 3) i dissabte al feu culer. I aquí és on Dyego se sent bé, on desplega el seu enorme talent. Després d’uns inicis complicats en què els rígids esquemes tàctics de l’equip havien absorbit una part del seu potencial, el brasiler viu ara mateix el millor moment. “Em trobo molt bé i l’Andreu m’incita a desbordar i jugar-me-la. Estic molt a gust”, comentava fa uns mesos després de marcar quatre gols a l’Inter al Palau Blaugrana. “Tinc present aquell partit i tant de bo ho pugui repetir, però la final no és el mateix que la lliga regular”, comentava el futbolista de Palmitos hores abans de començar la sèrie. A Madrid va veure porteria en el primer partit del duel i va ser un dels homes a tenir en compte. “Ha assumit el rol de líder des de la plaga de lesionats. Potser no li pertanyia pel seu caràcter introvertit però ens està donant moltíssim. És la millor connexió que tenim per trobar Ferrão perquè s’entenen molt bé”, analitza Andreu Plaza, el tècnic blaugrana, que avui pot disposar de tots els efectius.

Ningú vol que la final torni a Madrid en un hipotètic cinquè partit. “Que s’acabi aquí, que ja estem cansats”, va dir somrient Carlos Ortiz, capità de l’Inter. Ortiz assegura que el 6-1 del segon assalt ha estat com un bàlsam per al seu vestidor, mentre que Sedano, el capità blaugrana, explica que l’equip s’ha guanyat el dret d’acabar la final a casa i que ja ho han oblidat. La pressió del públic que omplirà el feu blaugrana serà important perquè els detalls, que tant es comenten en la prèvia d’aquests partits i que decideixen els títols, siguin favorables als blaugrana. “El tercer partit és molt important perquè si guanyem tindrem el primer match ball per al títol. I a casa”, va comentar Marc Tolrà, un dels referents defensius dels blaugrana. Al vestidor madrileny, Ferrão, el pitxitxi, treu la son als jugadors defensius. Però “el Barça va molt més enllà de Ferrão”, va comentar Ortiz. Potser el capità madrileny també pensava en Dyego, que ja va marcar-li quatre gols en la darrera visita de l’Inter al Palau Blaugrana. Avui s’espera el brasiler.