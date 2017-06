“Em costa entendre-ho”

Nani Guiu, un dels entrenadors catalans més llorejats de la història i dels que més triomfs internacionals ha col·leccionat els últims temps en qualsevol esport, es va acomiadar del CN Sabadell ahir, tres setmanes després que el club oficialitzés que David Palma el rellevaria. En l’acte hi va haver un consens absolut sobre l’excel·lència de la seva empremta i encara força incredulitat sobre la decisió de prescindir del tècnic que ha dirigit l’equip des del 2007.

El barceloní és el primer que continua perplex, sense entendre el perquè de la mesura que s’ha produït poques setmanes després d’haver culminat un altre curs rodó en què ha guanyat tots els títols estatals i el bronze a l’Eurolliga: “Segur que no ha estat una decisió fàcil de prendre. Em costa d’entendre-la, però com més aviat l’accepti, millor. Per mi, l’única raó vàlida és que volen un canvi. Podem discutir maneres i els perquès, tot i que no en trauríem l’entrellat.” I va reconèixer que la decisió l’havia rebut “inesperadament” mentre planificava la temporada i no va amagar “la decepció de no continuar”.

El president Claudi Martí, assegut al seu costat, va reiterar els arguments: “Hi ha una màxima que diu que si una cosa va bé no s’ha de tocar, però també n’hi ha una altra que diu que si vols que una cosa no acabi malament canvia-la abans. Volem fer un canvi de cicle i no pas perquè no funcioni. No ha estat una decisió improvisada, sinó meditada i entenc que el Nani no l’entengui.” La mesura s’emmarca en el pla Pedrera que ha impulsat el club i que pretén situar els esportistes joves a l’epicentre de les decisions de l’àrea esportiva i que persegueix que el 75% dels integrants dels equips absoluts d’aigua siguin esportistes formats al club, tal com va afegir-hi Martí.

Una raó que Guiu tampoc considera que hagi hagut de propiciar el seu comiat. “Els últims anys han pujat jugadores com ara Forca, Cordobés, Sánchez i Abellan. Fa dos anys vam guanyar la copa d’Europa amb vuit jugadores formades a casa”, va reivindicar.

Més enllà de l’intercanvi de parers sense convergència, Guiu es va mostrar convençut que l’equip continuarà a la primera línia Europea i que és el màxim candidat a guanyar la propera edició de l’Eurolliga perquè mantindrà bona part del bloc i s’hi afegirà Anni Espar. “Continuarà sent un equip molt potent amb dinàmiques assolides per tornar a guanyar”. Finalment, Guiu va tenir un agraïment “tant als treballadors que han fet que sempre tinguéssim les millors condicions per entrenar com a les grans jugadores que sempre han estat a l’alçada de les circumstàncies, i a les diverses juntes”.

Una dècada prodigiosa