Estela Garcia busca a Estocolm la mínima per al mundial

La vilanovina Estela Garcia (València Esports) buscarà la mínima per al mundial de Londres d’aquest estiu en la Bauhaus-Galán, la sisena reunió de la Lliga del Diamant, que es disputa avui a Estocolm. Estela Garcia correrà els 200 m, i intentarà aprofitar el seu bon moment de forma per baixar dels 23.10, que és la marca exigida per anar al mundial, o si més no fer una marca molt propera. Dissabte passat a Castelló la vilanovina, de 27 anys, va fer un gran registre de 23.18, a una sola centèsima de la marca personal que va aconseguir l’any passat, amb 23.17.

La Lliga del Diamant d’Estocolm és un dels esdeveniments esportius més seguits de Suècia i una de les proves més atractives del circuit. Es disputa a l’històric estadi olímpic, en què s’han batut 83 rècords mundials des de l’any 1912.

L’andalús Sebastián Martos competirà en els 3.000 m obstacles a la recerca d’una gran marca. Ja va fer la mínima per al mundial dimecres a Huelva (8:20.43) i vol aprofitar la presència dels kenyans Novhilas Kaptanui Bett, Bernard Nganga i Clement Kimutai Kemboi i el marroquí Soufiane El Bakkali, que té la segona millor marca mundial d’aquest any. El tercer representant de la federació espanyola serà Orlando Ortega en els 110 m tanques. El cubà nacionalitzat tindrà com a principal rival el campió mundial de Pequín, el rus Sergei Xubenkov, que corre com a independent en tenir permís de la IAAF.

També destaca la presència en el salt de llargada dels sud-africans Luvo Manyonga i Rushwal Samaai, que lideren el rànquing mundial amb 8,65 i 8.49, respectivament. En l’alçada femenina la russa Maria Lasitskene, que també competeix com a independent, és la favorita i l’única que aquesta temporada ha superat els dos metres. Ho ha fet en quatre ocasions, en què ha arribat als 2,04 m.