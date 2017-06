Tarragó també es prendrà un respir aquest estiu

La boia Maica García (CN Sabadell), que necessitava un parèntesi després d’onze anys rendint al màxim nivell, no serà l’única absència de pes en el mundial de Budapest. Tampoc estarà en la llista de Miki Oca la mataronina Roser Tarragó (1993), una de les canoneres de l’equip i una altra de les fixes en els grans campionats des dels Jocs Olímpics de Londres. Tot i algunes diferències, la seva baixa guarda algunes similituds amb el cas de la considerada millor boia del món. “Si la Maica feia onze anys que no tenia unes vacances llargues, jo també en fa vuit o deu. Ara necessito descansar i prendre-m’ho amb calma”, explica la jugadora maresmenca. En certa manera, la baixa de Tarragó ja es veia a venir si es té en compte que aquest curs gairebé no ha jugat amb l’equip de la Universitat de Berkeley, on està becada. “Estava cremada”, sentencia. Amb tot, la jugadora mataronina va assistir a la convocatòria al CAR de Sant Cugat, a mitjan del mes de maig. “Em vaig trobar bé. Físicament penso que hauria pogut adquirir el to en la concentració de divuit dies a Sierra Nevada, però psicològicament no m’hi veia amb cor. No era el que necessitava ara”, afegeix.

Per primer cop en molts anys, la subcampiona olímpica a Londres 2012 i campiona mundial a Barcelona 2013 podrà gaudir el mes de juliol de les Santes de Mataró i no serà fins a final d’estiu quan prendrà una decisió sobre el seu futur. Tarragó ha mantingut alguns contactes amb la directiva de La Sirena CN Mataró aquests dies, però en teoria encara té un any de beca per estudiar i jugar a la Universitat de Berkeley, a Califòrnia.

Respecte als Jocs Olímpics de Rio, també serà baixa, tot i que per circumstàncies ben diferents, Laura López (CN Mataró), un altre dels baluards del conjunt espanyol. La madrilenya ja va renunciar a la selecció estatal a mig curs i a final de temporada va anunciar la seva retirada de l’alta competició. També destaca, en aquest cas per decisió tècnica, l’aposta de Miki Oca per Maria Elena Sánchez (CN Sabadell) com a segona portera al costat de Laura Ester, en detriment de Patricia Herrera (Moscardó).