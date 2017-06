Caure amb orgull

Amb els anys, els aficionats només recordaran un darrer partit a Torrejón en què el Barça es va imposar al Movistar Inter per a alçar a quarta lliga del seu palmarès. Els jugadors i el cos tècnic, però, recordaran la infinitat de complicacions que han acompanyat l’equip durant tot el curs. I tot i això, la lliga ha caigut del bàndol blaugrana. Després de dues temporades en blanc, el gironí Andreu Plaza, fins aleshores tècnic del filial, va agafar el timó i el vestidor es va omplir de cares noves farcides d’il·lusió. Roger Serrano, Joselito, João Batista, Adolfo, Juanjo, Rómulo i Quintela van integrar-se a la disciplina del primer equip en un any en què el cos tècnic va haver de fer mans i mànigues per conjuntar les peces. A més, el mundial de seleccions que es va disputar a Colòmbia el mes de setembre, va interrompre els plans. Per a més inri, les lesions han passat factura al vestidor. Sergio Lozano, cridat a ser el pal de paller de l’equip, es va trencar els lligaments encreuats i ha estat sis mesos de baixa. Rómulo, el fitxatge estrella també va dir adéu a la temporada per una lesió al genoll. I Joselito, Aicardo, Juanjo, Ferrão i Bateria també han passat per la infermeria. Fins i tot es va haver de fitxar Rafa López per a reforçar una plantilla molt tocada per la falta d’efectius. Tot i això, contra els elements, el Barça ha acabat alçant la lliga. La copa del Rei i la copa d’Espanya es van esvahir a les primeres de canvi.