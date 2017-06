Joel González lluitarà pel seu tercer títol mundial

Guanyar el tercer títol en un mundial és l’objectiu de Joel González en el campionat del món que es disputa a la localitat sud-coreana de Muju des d’avui i fins al 30 de juny. L’empordanès afronta la competició en la categoria de -63kg amb molta il·lusió i conscient que té possibilitats, però alhora sap que serà molt complicat pujar al podi. Joel González ja va ser campió mundial els anys 2009 i 2011 en la categoria de -58 kg, i subcampió en la darrera edició l’any 2015 a Rússia en la categoria de -63 kg. Tot i que el mundial s’inicia avui, Joel González no entrarà en competició fins als dos darrers dies. El dijous 29 de juny farà els seus primers combats, i si va guanyant i passa a lluitar per les medalles, el divendres 30 disputarà les semifinals i les finals de la seva categoria.

El doble medallista olímpic –or a Londres 2012 i bronze a Rio 2016–; reconeix que es veu amb possibilitats de guanyar la medalla d’or en el mundial, però també és molt conscient que serà molt complicat. Després de dos títols, una lesió greu i una medalla de plata en els darrers quatre mundials, Joel González explica que sempre hi ha pressió per aconseguir bons resultats: “La pressió sempre hi és i l’assumeixo. En aquest punt si obtens una medalla és el que havies de fer i si no la guanyes és un pas enrere.” L’empordanès diu que afronta el mundial amb la màxima il·lusió i que li encanta poder-hi competir. Té molt clar que ha aconseguit grans resultats, sobretot en els Jocs Olímpics, i comenta que en aquest nou cicle olímpic el que vol és gaudir del seu esport. “Aquest cicle olímpic és un regal. Vull intentar treure’m tota la pressió, perquè quan ho faig és quan em surten millor els combats. El que volia aconseguir ho he aconseguit ja, ara vull disfrutar”, manifesta el figuerenc. La seva meta és disputar els Jocs Olímpics de Tòquio 2020 i en aquests propers anys vol gaudir de tot el que ha fet fins ara i, sobretot, no competir amb pressió ni amb l’obligació de fer bons resultats: “Tot el que arribi serà benvingut. Si no arriba res, no arribarà. Però lluitaré perquè arribin més medalles.”