Soler, a un pas del podi

El ciclista vilanoví Marc Soler (Movistar) va ser quart en la contrarellotge elit del campionat d’Espanya, que es va disputar ahir a Sòria. El català es va quedar a 23 segons del podi, que va tancar el seu company d’equip Jesús Herrada.

Tal com s’esperava el gran favorit, Jonathan Castroviejo, també del Movistar, no va perdonar en una distància ideal per a les seves característiques (40 km) i va marcar clarament el millor temps (53.21) i es va endur el títol. El de Getxo, quart en la contrarellotge dels Jocs Olímpics, va superar Mikel Landa (Sky), que va mostrar un excel·lent nivell de cara al Tour (54.34) en una especialitat que no és la seva. Més fluix va estar Ion Izagirre (Bahrain), a més de dos minuts del vencedor.