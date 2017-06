Necessita millorar

No és cap novetat assenyalar que les quatre seccions professionals del FC Barcelona no passen el seu millor moment, a excepció probablement de la d’handbol, que en els anys de Valero Rivera també havia viscut una situació triomfal com l’actual. El club ha encadenat per primer cop en els últims 22 anys dues temporades seguides sense aixecar cap de les quatre copes d’Europa dels seus esports professionals. No es pot parlar d’una crisi global, però hi ha símptomes preocupants, començant sobretot pel bàsquet. En les últimes tres temporades –totes sota el mandat de Josep Maria Bartomeu– només s’han guanyat títols menors i ja s’han fet dos canvis d’entrenador. Xavi Pascual va deixar el lloc a Giorgios Bartzokas, i el grec ha estat destituït recentment i s’ha fitxat Sito Alonso. La pressió per mirar de canviar la dinàmica recau sobre el director d’esports professionals, Albert Soler.

Des que Bartomeu es va fer càrrec de la presidència del club, el rendiment de les seccions ha anat de més a menys. El 2014, pocs mesos després d’arribar al càrrec, va celebrar els títols europeus de futbol sala i d’hoquei sobre patins, i el bàsquet va salvar la temporada amb una victòria agònica en la final de l’ACB contra el Real Madrid. Un any després, l’equip d’handbol conqueriria a Colònia una lliga de campions que va anar acompanyada d’un ple de títols històric (set de set) i els jugadors d’hoquei, dirigits per Ricard Muñoz, van tornar a aixecar el títol més preuat, la lliga europea.

Ni Soler ni Bartomeu s’han quedat plegats de mans veient com el rendiment dels diferents equips ha anat minvant en els darrers cursos. A banda del doble canvi en la secció de bàsquet, també es va prescindir l’estiu passat del tècnic del futbol sala, Marc Carmona, després de dos anys sense títols rellevants. Es va fitxar Andreu Plaza, que en una temporada farcida d’entrebancs tampoc ha aconseguit capgirar la dinàmica de l’equip, sempre per sota de l’Inter aquests últims anys. Aquesta temporada també s’ha decidit posar fi al cicle de Ricard Muñoz en la secció d’hoquei, que ha guanyat les últimes lligues de carrer però que s’ha estavellat a Europa. El seu substitut serà Edu Castro.

L’handbol menja a part

Si una secció en general i un equip en particular s’ha lliurat justament de qualsevol crítica és la d’handbol. De fet, el màxim responsable de la secció de bàsquet, Nacho Rodríguez, la va posar de model a l’hora de criticar el desgavell que s’ha viscut en el bàsquet en els darrers mesos. El balanç de l’handbol en les últimes quatre temporades és per posar-se a tremolar. L’equip de Xavi Pascual ha guanyat 23 dels 27 títols disputats, incloent-hi una lliga de campions i dos trofeus de la Super Globe, el mundial de clubs. La superioritat econòmica del club respecte a tots els seus rivals en les competicions espanyoles és incontestable, però l’equip ha respost a aquest fet guanyant absolutament tots els partits en quatre anys, una mostra d’ambició i superació que fa que l’admiració respecte a l’equip entre els aficionats blaugrana sigui cada vegada més gran. El problema per al Barça i per als seus responsables és que a Europa, sense un pressupost més alt que l’actual, serà molt difícil tornar a conquerir la lliga de campions, que és el títol que dona sentit a un club com el Barça.

El balanç de Bartomeu