Alemanya guanya i Espanya fa un cinquè lloc inèdit

El ceptre europeu de seleccions va ser per a Alemanya, que en la segona jornada es va mantenir al capdavant de la classificació general i va finalitzar amb 321,50 punts i set victòries, cinc en categoria femenina. Aquest és el quart títol del conjunt alemany en les set edicions en l’actual format de competició conjunta d’homes i dones. Els altres tres títols eren per a Rússia, l’última campiona –no hi va participar pels seus problemes amb el dopatge, i això li va fer perdre la categoria–. La segona posició la va ocupar Polònia amb 295 punts mentre que la tercera plaça del podi no es va decidir fins a la darrera prova, el relleu 4x400 m masculí, i França (270) va superar per un sol punt la Gran Bretanya (269), que en la primera jornada va arribar a comandar la classificació.

La selecció espanyola, amb nou catalans, tenia com a primer objectiu evitar el descens i després intentar millorar la setena posició, que era el seu millor resultat de sempre, aconseguit l’any 2011. Espanya tenia baixes d’atletes destacats però en la primera jornada ja es va distanciar força dels dos darrers llocs de descens. En la segona jornada el combinat estatal va fer una bona actuació i del vuitè lloc va passar a lluitar per la cinquena plaça amb Ucraïna i la va aconseguir en la darrera prova. Abans de disputar-se el relleu 4x400 m masculí els ucraïnesos tenien un punt més (232,50 per 231.50). Espanya va competir en la primera sèrie i la va guanyar amb un gran temps (3:02.32). En la segona, en què corrien els ucraïnesos, ningú va poder superar aquest registre. Espanya va guanyar i va sumar onze punts, mentre que Ucraïna va ser la vuitena amb només quatre. En la general la selecció espanyola es va assegurar el cinquè lloc amb 242,50 punts, sis més que el seu rival.

Segon lloc de Bitxkov

En aquesta segona jornada van competir quatre catalans i el més destacat va ser Igor Bitxkov, que va aconseguir una magnifica segona posició en perxa, empatat amb l’alemany Henrick Gruber. Va saltar 5,55 m i va aportar 9,50 punts a l’equip. La velocista Estela García, que havia fet el millor temps (23.13) de totes les participants en la qualificació de divendres, va ser sisena amb 23.1 de cronometratge manual ja que l’elèctric va fallar en aquesta prova, i va sumar sis punts. Miguel Alberto Blanco va substituir en la prova de martell el lesionat Javier Cienfuegos i va ser novè (tres punts) amb un llançament de 67,65 m. La darrera actuació dels catalans va arribar en el relleu de 4x400 m femenins amb Carmen Sánchez. L’equip espanyol va fer un temps de 3:33.70, va ser novè i va sumar tres punts més.

Quatre victòries