Una reinvenció fugaç

La notícia curiosa o fins i tot inversemblant de la setmana en el món del tennis es va viure dimarts a Milà, en un torneig challenger dotat amb 43.000 dòlars. El futbolista retirat italià de 48 anys Paolo Maldini va jugar en el quadre de dobles formant parella amb el seu amic i professor Stefano Landonio (46 anys i ex-975è de l’ATP), que li ha obert el camí d’aquest esport, encara que sigui esporàdicament. “Quan tenia 10 o 11 anys em vaig entrenar als estius. Quan em vaig retirar del futbol, el 2009, vaig pensar a tornar-hi, però no era recomanable per als meus genolls. Vaig practicar la boxa, però em provocava problemes físics. Finalment, vaig optar per tornar al tennis.” Respecte a l’aparició diríem que en el món professional, Maldini relata la seqüència dels fets: “Landonio em va proposar que ens inscriguéssim en el torneig que organitza l’Aspria Harbour Club i ens han donat una plaça en el quadre final de dobles després de guanyar tres partits en la preprèvia. Sincerament, vaig estar a punt de no jugar perquè el meu fill, que té 16 anys, tenia un partit molt important de la categoria del campionat d’Itàlia amb el Milan i no hi podia faltar, però finalment ho he pogut compaginar.” Maldini-Landonio van caure per un contundent doble 6-1 en només 42 minuts contra el polonès Tomasz Bednarek –el 2014 va ser el 44è del món de dobles i ha guanyat 17 títols ATP challenger– i de l’holandès de 25 anys David Pel. Van presenciar el partit excompanys del Milan de Maldini com Clarence Seedorf, que no s’ho va voler perdre. El gran protagonista, lògicament, va evidenciar nervis en el seu debut i va delectar amb alguns cops de mèrit amb la seva dreta tot i la inferioritat manifesta.

En el palmarès del torneig italià de tennis hi figuren noms com el del mataroní Albert Ramos, l’olotí Tommy Robredo, l’argentí Federico Delbonis o l’italià Filippo Volandri. El primer cap de sèrie de l’edició d’enguany, per exemple, és l’italià Marco Cechinatto (87è de l’ATP). També hi està inscrit l’olotí Tommy Robredo. “Havia jugat alguns partits benèfics però mai m’havia inscrit en un torneig professional. L’any passat vaig jugar un torneig regional de majors de 45 anys”, relata Maldini en el lloc web de Roland Garros. Malgrat que està retirat, no pot dedicar tot el temps que voldria al tennis perquè està vinculat a diferents projectes futbolístics. És cofundador i director tècnic del Miami FC. Malgrat tot juga a tennis “un o dos cops per setmana” i, sens dubte, avui serà la gran atracció del torneig de Milà més enllà de la seva qualitat tennística i del resultat. “Després de jugar 25 anys de professional del futbol afronto el tennis sense pressió de vèncer ni d’obtenir una classificació. Simplement per divertir-me”, va dir Maldini abans del partit. Un cop acabat i amb la pallissa que els van clavar, va posar l’epíleg: “Ha estat una bella experiència però mai més tornaré a jugar un torneig de tennis professional.”