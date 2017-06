El Sabadell pretén impulsar la natació amb Kizierwoski

El polonès Bart Kizierowski, olímpic en quatre Jocs, és l’aposta del CN Sabadell per revifar la secció de natació. L’entitat vallesana ha considerat que el fins ara responsable del CAR de Madrid compleix el perfil idoni per desenvolupar el pla pedrera, encaminat a impulsar la base, tal com va explicar el directiu responsable de la secció, Àlex Amorós, ahir durant la presentació.

Amb la incorporació d’un entrenador d’elit com Kizierowski, amb experiència amb esportistes del nivell de Melani Costa, Merche Peris, Markel Alberdi o de nedadors del Sabadell que han estat sota la seva tutela com Judith Ignacio, Marc Sánchez, Miguel Duran o Konrad Czerniak, el club pretén recuperar el prestigi que havia tingut en etapes anteriors amb tècnics de referència com ara Paulus Wildeboer o el mateix Fred Vergnoux. “Posem la pedra més important pel pla pedrera de la natació”, va afegir el director esportiu, Xavi Balaguer.

Kizierowski es va mostrar motivat per encapçalar un repte tan important: “Em fa il·lusió venir. És una gran oportunitat, però al mateix temps una responsabilitat perquè el CN Sabadell és una entitat important i marca tendència en la natació espanyola.” El polonès comptarà amb cinc entrenadors, els mateixos que hi havia amb contracte fins ara, i va deixar clar que encara que la natació és un esport individual, dona molta importància al treball en equip, tant entre els tècnics com entre nedadors.

Una de les principals novetats que introduirà és que al CN Sabadell només disposarà dels nedadors que entrenin en el club i prescindirà dels que prefereixin formar part dels grups d’entrenament de la selecció espanyola. “Tenim els mitjans suficients perquè el primer equip del club s’entreni aquí a un gran nivell”, va argumentar. El canvi de filosofia provocarà que nedadors com Miguel Duran, Marc Sánchez o Judith Ignacio hagin de decidir si prefereixen continuar al Sabadell sota les ordres de Kizierowski o bé amb els grups d’entrenament de la federació espanyola.

La voluntat de la secció és tornar a tenir referents de la natació estatal amb potencial per competir internacionalment. Però el tècnic polonès és conscient que això requerirà temps. El compromís de les dues parts és per sis anys, encara que el contracte s’anirà renovant cada dos anys.

Kizierowski (Varsòvia, 1977) va ser doble campió d’Europa dels 50 lliures, bronze en el mundial de Montreal 2005 i va competir en quatre Jocs Olímpics, i va arribar a disputar una final.