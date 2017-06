‘Herbívor’ per excel·lència

El títol obtingut de manera gairebé dèspota diumenge passat a Halle contra l’emergent desbordat Alexander Zverv, confirma Roger Federer com el màxim favorit per assaltar el torneig de Wimbledon, que dilluns arrencarà a l’All England Club. Federer es reconfirma, doncs, com el número 1 en les apostes tant pel seu bon moment exhibit en el torneig alemany com pel seu bagatge previ. De fet, el suís és el millor jugador sobre la superfície en l’era open, amb setze títols guanyats –més que ningú–, i té un índex de triomfs del 0,867, extret de la relació entre les seves 157 victòries i les 24 derrotes encaixades: 157 dividit entre 181 partits. En el global de totes les superfícies, presenta un índex també espectacular de 0,817, amb 1.104 triomfs acumulats i 247 derrotes.

Curiosament, tots setze els ha monopolitzat en els tornejos de Halle (9) i Wimbledon (7). Amb aquestes credencials, no és gens estrany que sigui el jugador de l’ATP amb més bon percentatge de partits guanyats sobre la superfície, amb més del 80% d’èxit. No es d’estranyar, tampoc, que atès aquest predomini en el joc sobre herba i també avaluant la gran temporada que estava fent amb els títols en l’obert d’Austràlia, Indian Wells i Miami, es magnifiqués la derrota inesperada contra Tommy Haas en el seu debut a Stuttgart, un simple accident. Federer està preparat per assumir el repte de sumar el seu divuitè Grand Slam i seguir engrandint la llegenda.

Es fa difícil preveure el rendiment dels seus principals rivals. Djokovic no està bé. Murray tampoc està fent la temporada que s’esperava d’ell després de lluir de manera majestuosa en el segon semestre del curs anterior i guanyar-se a pols la condició de número 1. I Nadal, que ha signat un primer semestre de gran nivell en què ha recuperat el seu joc i la confiança, sobretot amb el títol a Roland Garros, encara no s’ha estrenat sobre herba. Els seus últims anys a Wimbledon no han estat bons, però no es pot oblidar que hi ha jugat cinc finals i ha esgarrapat dos títols, un botí molt preuat per a un especialista de terra. De la nova generació, Alexander Zverev sempre és perillós malgrat sortir escaldat de Halle, i Dominic Thiem, botxí de Djokovic a Roland Garros amb un 6-0 històric, va cedir a Antalya aquesta mateixa setmana en el seu primer partit contra un desconegut. Caldrà veure si es tracta d’un accident o si és l’inici d’una tendència en un jugador agressiu que, segons els experts, afronta un nombre massa elevat de tornejos –amb 27 aquest curs lidera el top 20– que el desgasten.