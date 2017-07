Federer es trobaria amb Djokovic en la semifinal

Federer-Jokovic i Murray-Nadal podrien ser les teòriques semifinals del Grand Slam de Wimbledon segons va determinar el sorteig que es va fer ahir a Londres. El defensor del títol i primer favorit, l’escocès Andy Murray, debutarà contra un jugador sortit de la fase prèvia. En el seu costat del quadre es podria trobar amb el suís Stan Wawrinka en els quarts de final, mentre que en la semifinal es creuaria amb Rafael Nadal. El manacorí, que torna a Londres després de no ser-hi l’any passat, s’enfrontarà en el primer partit amb l’australià John Millman que és el 137 del rànquing mundial. Milman va arribar a la tercera eliminatòria l’any passat i mai s’ha enfrontat amb el manacorí. Nadal és el segon jugador del món, però és el quart favorit de Wimbledon, ja que els organitzadors no segueixen el rànquing mundial per decidir els caps de sèrie.

A l’altre costat del quadre hi va el segon favorit, el serbi Novak Djokovic, i el tercer cap de sèrie, el suís Roger Federer. Tots dos es podrien trobar en unes hipotètiques semifinals. El primer obstacle de Novak Djokovic serà l’eslovac Martin Klizan, 44 del rànquing mundial, mentre que Roger Federer tindrà com a primer rival l’ucraïnès Aleksandr Dolgopolov, el 84 del món.

Els catalans